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أخبار وتقارير

الثروة السمكية تدين إختطاف 139صياداً يمنياً من قبل السلطات الإرتيرية

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الثروة السمكية تدين إختطاف 139صياداً يمنياً من قبل السلطات الإرتيرية
ارتيريا تفرج عن 60 صياداً يمنياً بعد أكثر من عام على احتجازهم

ادانت وزارة الثروة السمكية إستمرار الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها السلطات الإرتيرية بحق الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية اليمنية.

وأستنكرت الوزارة في بيان لها تلقته اليوم قيام السلطات الإرتيرية باختطاف 139صيادا يمنيا من ابناء مدينة المخاء بمحافظة تعز والخوخة بمحافظة الحديدة بينهم 23 قاصراً، اثناء ممارستهم مهنة الصيد في المياه الإقليمية اليمنية.

وطالبت وزارة الثروة السمكية، السلطات الارتيرية بسرعة الافراج عنهم، وكل الصيادين المختطفين في سجونها، محملة إياها سلامة المختطفين.

ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والحقوقية القيام بدورها تجاه ما يتعرض له الصيادين اليمنيين من جرائم اختطاف من قبل السلطات في إرتيريا.

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