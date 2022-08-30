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المشهد الدولي

ارتفاع ضحايا الفيضانات الى 2772 قتيلا وجريحا في باكستان

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ارتفاع ضحايا الفيضانات الى 2772 قتيلا وجريحا في باكستان

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية، عن ارتفاع ضحايا الفيضانات في البلاد هذا الصيف إلى أكثر من 1136 شخصا وإصابة 1636 آخرين وإلحاق أضراراً بمليون منزل.

ونقلت وكالة “العهد نيوز” عن الهيئة، قولها: إن 498 ألف شخص على الأقل من سكان البلاد البالغ تعدادهم 220 مليون نسمة يقيمون في مخيمات إغاثة بعد أن أجبروا على النزوح.

وحذرت وزيرة التغير المناخي في باكستان شيري رحمن، من أن البلاد تقف على خط المواجهة في أزمة المناخ العالمية بعد هطول أمطار موسمية. وقالت شيري رحمن وخبراء الأرصاد لوكالة “الأسوشيتد برس”: إنه من المتوقع أن يشهد شهر سبتمبر المقبل هطول أمطار موسمية جديدة.

ويقول مسؤولون إن الأمطار الموسمية اجتاحت البلاد في وقت مبكر بغزارة أكبر من المعتاد منذ بداية الصيف- وكان أحدثها موجة هطول أمطار غزيرة الأسبوع الماضي أثرت على كل أنحاء البلاد تقريبا.

ضربت الفيضانات باكستان في وقت تواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية، حيث تمكنت بالكاد من تجنب التخلف عن سداد ديونها المستحقة.

هذا ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الإفراج عن 1.17 مليار دولار لباكستان.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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