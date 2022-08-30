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أخبار وتقاريرالمشهد الجنوبي

فوضى الجنوب.. الإصلاح يهدد الانتقالي بمحارق في المحافظات الجنوبية

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فوضى الجنوب.. الإصلاح يهدد الانتقالي بمحارق في المحافظات الجنوبية

توعد حزب الإصلاح احد اذرع تحالف العدوان العسكرية بجعل المحافظات الجنوبية محارق لـ “الانتقالي” رداً على إنهاء تواجده في تلك المحافظات الواقعة اصلا تحت سيطرة الاحتلال الاماراتي السعودي.

وقال المرتزق مختار الرحبي المستشار الإعلامي السابق للقيادي المرتزق في الإصلاح علي محسن الأحمر: “يظن الانتقالي انه سوف يسيطر ويحكم كل المحافظات الجنوبية وهذا وهم”. وأضاف: “سيكون الجنوب ناراً تلتهم كل من يحاول العبث به والسيطرة عليه بقوة السلاح والنار والدعم الخارجي “.

وتحمل تصريحات المسؤول الإعلامي تلويحاً واضحاً باستئناف الهجمات الاستنزافية ضد “الانتقالي” في عدن وشبوة وأبين، والتي عادة ما تُنسب إلى تنظيم القاعدة.

 

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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