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قبائل المهرة تعلن النفير لمواجهة المحتل الأجنبي

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قبائل المهرة تعلن النفير لمواجهة المحتل الأجنبي

أعلنت قبائل المهرة، الثلاثاء، النفير لمواجهة الوجود الأجنبي في المحافظة الأهم على الساحل الشرقي لليمن.

ودعا مشايخ القبائل خلال اجتماع للجنة الاعتصام في منطقة حصوين، إلى تحقيق التفاف حول الشيخ علي الحريزي، رئيس اللجنة، للدفاع عن السيادة.

وانتقدت القبائل في بيان لها تحشيدات الانتقالي التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المحافظة، داعية إلى رص الصفوف لمواجهة أية تدخلات خارجية.

وتزامن لقاء القبائل مع تحشيد عسكري وسياسي للانتقالي في إطار اسقاط المهرة تنفيذا لمخطط سعودي – إماراتي تم إقراره في الرياض خلال لقاء سابق بين الأزيمع والعامري قادة العمليات المشتركة للسعودية والامارات.

وتشير هذه التطورات إلى ان المحافظة التي تحولت إلى قاعدة للقوات الأجنبية المتمركزة فيها تتجه نحو تصعيد خلال الأيام المقبلة قد يشمل الجوانب العسكرية.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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