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وزير الخارجية شرف: تمديد الهدنة يُعد فرصة لتثبيت خطوات وإجراءات بناء الثقة

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وزير الخارجية شرف: تمديد الهدنة يُعد فرصة لتثبيت خطوات وإجراءات بناء الثقة

التقى وزير الخارجية، المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، بالمنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، السيد/ وليام ديفيد غريسلي، ناقش اللقاء تداعيات الوضع الإنساني الذي يعاني منه المواطن اليمني، من جانب أخر ناقش الوزير شرف تطورات الوضع الحالي للخزان العائم صافر حيث أكد الوزير شرف على أهمية الإسراع في سد الفجوة التمويلية للبدء في عملية الصيانة للخزان وتلافي اي كارثه بيئيه.

واكد وزير الخارجية بأن تمديد الهدنة يُعد فرصة لتثبيت خطوات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف المختلفة مما يمكن على ضوئها ضمان السير في مزيد من الخطوات نحو السلام، مشدداً في نفس الوقت على أهمية التنفيذ الكامل لاجراءات بناء الثقة وفتح مطار صنعاء الدولي بشكل كامل وعدم عرقلة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة، كما أن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة يُعد أحد أهم إجراءات بناء الثقة اللتي ينتظر الجميع الاسراع بها بشكل جاد ومسؤول، وبما يخفف من تداعيات الكارثة الإنسانية اللتي يعاني منها ملايين اليمنيين.

بدوره أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية،السيد/ وليام ديفيد غريسلي، أن الأمم المتحدة تقوم بالمساعي الحميدة بين كل الأطراف لاستكمال إجراءات بناء الثقة وبما يساهم في التخفيف من تداعيات الوضع الإنساني، كما تبذل الامم المتحدة جهودا لدى الدول المانحة للايفاء بتعهداتها المالية لضمان استمرار برامج المساعدات الانسانية.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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