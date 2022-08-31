غورباتشوف مُحطم الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو بعيون الشرق والغرب بعد وفاته الأمس

“خاص”

غورباتشوف الإصلاحي المُدمر

ميخائيل غورباتشوف وصل الى السلطة في الاتحاد السوفيتي في مارس 1985م، واعلن عن برنامج إصلاحي اقتصادي سياسي للتغيير والديمقراطية واطلق عليه الغلاسنوف البيروستريكا، ونال على جائزة نوبل للسلام عام 1990م، والبريسترويكا ونوبل للسلام آتت ثمارها الكارثية في 26 ديسمبر 1991عندما تفكك الاتحاد السوفيتي واصبح من الماضي بعد توقيع بوريس يلتسن على اتفاقية حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية.

واصبح يلتسين أول رئيس لجمهورية روسيا الاتحادية وبوتين ثاني رئيس، وانعكس ذلك على الدول الاشتراكية في العالم وأوروبا الشرقية، حيث تفككت جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية في عام 1992م، الى عده دول على أساس عرقي ديني وهي: البوسنة والهرسك، وكرواتيا، ومقدونيا، والجبل الأسود وصربيا، وسلوفينيا.

وكان الزعيم جوزيف تويتو هو مؤسس يوغسلافيا وهو أيضا احد مؤسسي منظمة دول عدم الانحياز وكذلك تفككت جمهورية تشيكوسلوفكيا الى دولتين هما تشكيا وسلوفاكيا في عام 1993م وتحولت كل دول اوروبا الشرقية الاشتراكية الى النموذج الرأسمالي التابع لأمريكا باستثناء جمهورية صربيا وانتهى اليمن الجنوبي الاشتراكي الى لقمه صائغة لنظام صنعاء وسحقه بحرب التكفير يوليو 1994م، بينما نموذج فيتنام وكوريا الشمالية وكوبا صمد اما حصار أمريكا الرأسمالية مع ظهور نماذج اشتراكية ديمقراطية معادية لأمريكا الامبريالية في أمريكا اللاتينية فنزويلا وبوليفيا وكولومبيا.

حل حلف وارسو

في مايو 1955م تأسس حلف وارسو كرد فعل على انضمام المانيا الغربية الى حلف الأطلسي الناتو وضم حلف وارسو الاتحاد السوفييتي وسبع جمهوريات اشتراكية أخرى من دول أوروبا الشرقي كثقل موازن لحلف شمال الأطلسي وعامل توازن بين الغرب الرأسمالي والشرق الاشتراكي والاصلاحي غورباتشوف وقع مع الرئيس الأمريكي اتفاقية انهاء الحرب الباردة وانتهى الاتحاد السوفيتي.

وفي 25 فبراير من عام 1991، أُعلن عن نهاية حلف وارسو وانضمت دوله الى الى حلف الناتو، وأصبحت روسيا محاصرة بل ان بعص من الدول التي كانت جزء من الاتحاد السوفييتي وانضمت إلى الحلف الأطلسي مثل جمهوريات البلطيق الثلاث استونيا ولاتفيا وليتوانيا وقبل اشهر كانت أوكرانيا بصدد الانضمام للحلف وهو ما فسره ويفسره الروس بان ذلك بداية النهاية للاتحاد الروسي فكانت الحرب الأوكرانية الروسية.

غورباتشوف بعيون الغرب

الرئيس الأمريكي جو بادن وصف غورباتشوف بأنه “قائد نادر” أسهم في جعل “العالم أكثر أمانا”. والرئيس الفرنسي ماكرون قال: “غورباتشوف غيّر التاريخ”. مستشارة المانيا السابقة ميركل وصفت غورباتشوف بأنه “سياسي عالمي بارز”، وذكرت ميركل أن غورباتشوف لم يعرقل سعي سكان ألمانيا الشرقية للحرية، مضيفة: “والأكثر من ذلك سمح لألمانيا الموحدة بأن تصبح عضوا في حلف الناتو”.

جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، قال: “جلب ميخائيل غورباتشوف رياح الحرية مع الغلاسنوست والبيريسترويكا إلى الكتلة السوفيتية وساعد غورباتشوف في إنهاء الحرب الباردة وفي إحداث ثورة في الأمن العالمي من خلال الدخول في حقبة من التعاون متبادل المنفعة”.

وللشرق رأى اخر

غينادي زيوغانوف زعيم الحزب الشيوعي الروسي قال: “لا أتفق مع آراء السياسيين العالميين بشأن غورباتشوف. وشدد زيوغانوف: على أنه يعتقد أن غورباتشيوف جلب للناس المآسي والحزن والبؤس.

وأضاف زيوغانوف: أنا شخص نشأت على تقاليد الثقافة الأرثوذكسية الروسية، والوطنية السوفيتية، وألتزم بالمثل المعروف: عن الميت يجب قول شيء جيد أو عدم قول أي شيء. وتابع زيوغانوف: ولكن هذا المثل لا يجدي عندما يتعلق الأمر بالسياسيين الكبار، لأن مصير العالم ورفاهية الناس وكرامة الدولة بأكملها يعتمد على أنشطتهم”.

ناريشكين رئيس الاستخبارات الروسية قال: “حساب غورباتشوف عند الرب الآن، وستظل فترة البيريسترويكا والانهيار اللاحق للاتحاد السوفيتي موضوع بحث متعمق من قبل المؤرخين وعلماء السياسة والفقهاء لفترة طويلة”.

اما المحلل السياسي الكسندر نازاروف قال: “توفي ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. لا شك أن غالبية السكان، ليس فقط في روسيا، ولكن أيضًا في الاتحاد السوفيتي السابق، يتذكرونه بعبارات غير لطيفة”

والجدير بالذكر ان عدد زعماء الاتحاد السوفيتي 8رؤساء وهم بالترتيب:

فلاديمير لينين 1922م . جوزيف ستالين. جورجي مالينكوف. نيكيتا خروتشوف. ليونيد بريجنيف. يوري اندرو بوف. قسطنطين تشيرلينكو، ميخائيل غورباتشوف.1991م

وكان الاتحاد السوفيتي يضم 14جمهورية وهي:

جمهورية أرمينيا السوفيتية الاشتراكية. جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية. جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية. جمهورية مولدوفا السوفيتية الاشتراكية. جمهورية ليتوانيا السوفيتية الاشتراكية. جمهورية قيرغيزستان السوفيتية الاشتراكية. جمهورية طاجيكستان السوفيتية الاشتراكية. جمهورية تركمانستان السوفيتية الاشتراكية. جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية. جمهورية أوزباكستان السوفيتية الاشتراكية. جمهورية استوينا السوفيتية الاشتراكية. جمهورية لاتفيا السوفيتية الاشتراكية. جمهورية بيلاروس السوفيتية الاشتراكية. جمهورية جورجيا السوفيتية الاشتراكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

4صفر 1444هجرية

31 أغسطس 2022م