عاجل الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء في جميع المحافظات اليمنية (وهذا ما سيحدث ابتداء من اليوم)
عاجل الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء في جميع المحافظات اليمنية (وهذا ما سيحدث ابتداء من اليوم)
زفت شركة الإتصالات اليمنية في صنعاء “يمن نت” بشرى سارة لجميع المواطنين، عن باقات وأسعار جديدة لانترنت.
وكشفت شركة “يمن نت”، عن تسعيرة جديدة للانترنت والباقات الخاصة بـ”ADSL” في اليمن.
وتعد شركة “يمن نت” التابعة للمؤسسة العامة للأتصالات في اليمن المشغل الوحيد لخدمة الانترنت في اليمن.
وفي عرضها الجديد اعتمدت باقات للانترنت بتسعيرة جديدة:
باقة 2 MB :
24 جيجا : 2.520 Yr
50 جيجا 4725 ريال يمني
188جيجا 15750
باقة 4MB :
66 جيجا : 6930 ريال يمني
280 جيجا : 26250 ريال يمني
480 جيجا : 39900 ريال يمني
باقة 8 ميجا :
120 جيجا : 12600 ريال يمني
420 جيجا : 39375 ريال يمني
720 جيجا : 59850 ريال يمني