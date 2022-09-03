عاجل الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء في جميع المحافظات اليمنية (وهذا ما سيحدث ابتداء من اليوم)

عاجل الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء في جميع المحافظات اليمنية (وهذا ما سيحدث ابتداء من اليوم)

زفت شركة الإتصالات اليمنية في صنعاء “يمن نت” بشرى سارة لجميع المواطنين، عن باقات وأسعار جديدة لانترنت.

وكشفت شركة “يمن نت”، عن تسعيرة جديدة للانترنت والباقات الخاصة بـ”ADSL” في اليمن.

وتعد شركة “يمن نت” التابعة للمؤسسة العامة للأتصالات في اليمن المشغل الوحيد لخدمة الانترنت في اليمن.

وفي عرضها الجديد اعتمدت باقات للانترنت بتسعيرة جديدة:

باقة 2 MB :

24 جيجا : 2.520 Yr

50 جيجا 4725 ريال يمني

188جيجا 15750

باقة 4MB :

66 جيجا : 6930 ريال يمني

280 جيجا : 26250 ريال يمني

480 جيجا : 39900 ريال يمني

باقة 8 ميجا :

120 جيجا : 12600 ريال يمني

420 جيجا : 39375 ريال يمني

720 جيجا : 59850 ريال يمني