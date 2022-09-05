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التحالف يحتجز سفينة جديدة ليصل عدد السفن المحتجزة الى 10سفن

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التحالف يحتجز سفينة جديدة ليصل عدد السفن المحتجزة الى 10سفن
مع احتجاز 8 سفن.. دخول سفينة نفط واحدة منذ بداية العام

قالت شركة النفط اليمنية “إن تحالف العدوان احتجز سفينة ديزل جديدة ليرتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى عشر سفن”.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا بالشراكة مع الأمم المتحدة يواصلون خرق الهدنة ويحتجزون سفينة الديزل “برنسيس حليمة” ويجبرونها بعد التفتيش ومنحها تصريح دخول بالتوجه إلى منطقة الاحتجاز أمام سواحل جيزان.

وأشار إلى أن عدد سفن الوقود المحتجزة حاليا ارتفع إلى عشر سفن.. مبيناً أن استمرار احتجازها يتسبب في غرامات تأخير على تلك السفن “ديمرج”، يتكبدها أبناء الشعب اليمني وتضاعف من معاناتهم.

وحمل المتوكل قوى العدوان والأمم المتحدة، كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على استمرار الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

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