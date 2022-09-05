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عاجل الآن.. إعلان هام من العاصمة صنعاء بشأن الرواتب والحوافز الشهرية

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عاجل الآن.. إعلان هام من العاصمة صنعاء بشأن الرواتب والحوافز الشهرية

عاجل الآن.. إعلان هام من العاصمة صنعاء بشأن الرواتب والحوافز الشهرية

عاجل الآن.. إعلان هام من العاصمة صنعاء بشأن الرواتب والحوافز الشهرية

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة صنعاء، بيانا هاما بشأن مرتبات وحوافز ومستحقات موظفي الوحدات الاقتصادية والمستقلة وتوحيدها مع موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأكد سليم المغلس، وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة صنعاء التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، إلى حصول لبس خاطئ لدى الكثير حول إجراءات وزارة الخدمة المدنية متمثل في أن الوزارة ستقوم بخفض مرتبات وحوافز ومستحقات موظفي الوحدات الاقتصادية والمستقلة وتوحيدها مع موظفي الجهاز الإداري للدولة وهذا غير صحيح.

وقال وزير الخدمة المدنية: “نؤكد على أن إجراءات الوزارة لا تمس أي مرتبات أو حوافز أو مستحقات ثابتة للموظفين في هذه الوحدات”.

وأضاف المغلس: “أن الوزارة تقوم بتطبيق نظام آلي موحد ولا يعني هذا توحيد المرتبات وإنما إصدار كشوفات المرتبات من خلال النظام الذي يقدم خدمة للجهة ويضمن تحديث وتدفق البيانات إلى قاعدة البيانات المركزية في الوزارة”.

وأشار إلى أن إجراءات الوزارة من خلال النظام الآلي الموحد لا ينتقص من أي صلاحيات للجهات نهائياً بموجب قوانينها وقرارات إنشائها.

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