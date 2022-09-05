منتخـــب الناشئين يودع بطولة كأس العرب ويستعد للبطولة الأهم والأكبر.. ومنتخب الشباب في استحقاق صعب في تصفيات آسيا السبت القادم “تفاصيل”

تأهل منتخـــب المغرب إلى نهائي النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، بعد فوزه على المنتخب اليمني بهدفين دون رد، في ختام منافسات الدور نصف النهائي يوم الاثنين.

جاء هدفا المباراة عن طريق كل من معاذ بكيزان وسعيد الرافعي، في الشوط الثاني في الدقائق 78 و 90+ 5 ليقودا منتخـــب المغرب إلى المباراة النهائية.

وكان قد تأهل منتخـــب الجزائر إلى النهائي، بعد فوزه على نظيره منتخـــب السعودية بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمت تأهل منتخب الجزائر بعد الفوز بنتيجة 5-4.

وبذلك يلتقي منتخـــب المغرب مع نظيره الجزائري في المباراة النهائية، التي تقام في العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، يوم الخميس المقبل.

فيما يغادر منتخبنا الوطني الجزائر ولن يكون هناك مباراة مع السعودية لتحديد المركز الثالث والرابع، بحسب النظام الجديد للاتحاد العربي لكرة القدم الذي يدير البطولة.

تصفيات كأس آسيا للناشئين

سيكون منتخبنا الوطني للناشئين على موعد مع “تصفيات كأس آسيا للناشئين” المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر 2022م القادم، ويتنافس فيها 44 منتخب موزع على 10 مجموعات، منها 6 مجموعات تضم من أربع منتخبات، و4 مجموعات تضم من خمس منتخبات، يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني، بالإضافة للبلد المضيف “لم يتحدد بعد عقب انسحاب البحرين من استضافة النهائيات”.

ووقع منتخبنا الوطني للناشئين في المجموعة الخامسة التي ضمت كلاً من “اليمن، بنغلادش، سنغافورة، بوتان”، وستقام تصفيات هذه المجموعة في بنغلاديش، وستكون مباريات المنتخب الوطني فيها على النحو التالي:

اليمن – بوتان | 5 أكتوبر 2022

اليمن – سنغافورة | 7 أكتوبر 2022

اليمن – بنغلاديش | 9 أكتوبر 2022

وللتأهل لنهائيات كأس آسيا للناشئين يحتاج المنتخب لتصدر مجموعته الخامسة، أو أن يصبح ضمن أفضل 5 منتخبات في المركز الثاني، وفي نهائيات آسيا المقرر إقامتها العام القادم سيتأهل أصحاب المراكز الأربعة إلى نهائيات كأس العالم للناشئين 2023 في البيرو.

الشباب على موعد صعب مع تصفيات كأس آسيا للشباب (تحت 20 عام)

بعيداً عن الناشئين تنطلق يوم السبت المقبل تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عام خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر 2022 الحالي، وفيها يتم نفس النظام التأهل في تصفيات آسيا للناشئين، يتأهل للنهائيات أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان مستضيف البطولة.

ووقع منتخبنا الوطني للشباب في المجموعة الثالثة إلى جانب فلسطين واليابان ولاوس وغوام، وستقام تصفيات هذه المجموعة في لاوس، وستكون مباريات منتخبنا الوطني على النحو التالي:

اليمن – فلسطين | 10 سبتمبر 2022 (الثانية عشرة ظهراً بتوقيت صنعاء)

اليمن – لاوس | 14 سبتمبر 2022 (الثالثة عصراً بتوقيت صنعاء)

اليمن – غوام | 16 سبتمبر 2022 (الثالثة عصراً بتوقيت صنعاء)

اليمن – اليابان | 18 سبتمبر 2022 (الثانية عشرة ظهراً بتوقيت صنعاء).