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المشهد الدولي

عدوان صهيوني يُخرج مطار حلب عن الخدمة.. والدفاعات الجوية تتصدى

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عدوان صهيوني يُخرج مطار حلب عن الخدمة.. والدفاعات الجوية تتصدى
عدوان صهيوني يُخرج مطار حلب عن الخدمة.. والدفاعات الجوية تتصدى

في اعتداء جديد على الأراضي السورية، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانًا جديدًا على استهدف مطار حلب الدولي، ليل أمس، ما ألحق أضرارًا مادية ودمارًا قرب المطار وداخله.

وذكرت وكالة الانباء السورية عن مصدر عسكري سوري أن العدوان الاسرائيلي على مطار حلب الدولي أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة.

وأكد مصدر آخر أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددًا من الصواريخ التي انطلقت من فوق البحر الأبيض المتوسط غرب اللاذقية، إذ سقط ثلاثة صواريخ على الاقل قرب مطار حلب.

وفي السياق، أعلنت وزارة النقل أنه سيتم تحويل كل الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي إلى مطار دمشق الدولي، ودعت المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية وذلك ريثما يتم إعادة إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان وعودة المطار للعمل.

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