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شركة النفط تعلن وصول 4 سفن وقود الى ميناء الحديدة

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شركة النفط تعلن وصول 4 سفن وقود الى ميناء الحديدة
شركة النفـط اليمنية

أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم وصول سفن وقود من السفن التي يحتجزها العدوان ويمنعها من دخول ميناء الحديدة.

وقال ناطق شركة النفط عصام المتوكل في تغريده له على تويتر.. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل القيادة وصلت الى ميناء الحديدة أول 4 سفن من سفن الوقود التي احتجزها تحالف العدوان الأمريكي السعودي ،ننصح تحالف العدوان بإستغلال فرصة الهدنة المؤقتة واحترام الاتفاق والإسراع في ادخال باقي السفن المحتجزة.

ونصح المتوكل تحالف العدوان بإستغلال فرصة الهدنة المؤقتة واحترام الاتفاق والإسراع في ادخال باقي السفن المحتجزة.

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