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أخبار وتقاريرالمشهد الجنوبي

مقتل شخصين برصاص مسلح في عدن

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مقتل شخصين برصاص مسلح في عدن

قتل شخصين فجر اليوم برصاص مسلح في عدن. وقالت مصادر اعلامية ان مسلحا اطلق النار على شخصين احدهما سائق دراجة نارية وارداهما قتيلان.

وأضافت المصادر ان من بين القتلى شخص يدعى وسام يماني كان في طريقه الى منزله على متن دراجة نارية برفقة سائقها ويدعى الزبيدي.

وتشهد عدن انفلات امني غير مسبوق في ظل تواجد قوى الغزو والاحتلال ويتزايد السخط الشعبي في عدن والمناطق المحتلة من تفاقم الاوضاع الإنسانية وانعدام الخدمات وتفشي الاغتيالات والقتل اليومي مع ارتفاع حدة الصراعات بين المليشيات المتصارعة ويعيش الشارع الجنوبي حالة سخط متصاعدة ضد مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، بسبب تردي الخدمات وارتفاع الأسعار وانهيار العملة.

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