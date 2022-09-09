باحث مصري شهير: ادفنوني في العاصمة صنعاء وبجانبي جميع مؤلفاتي

أوصى الباحث المصري، محمود رفعت، مدير المعهد الأوروبي للقانون والعلاقات الدولية، بدفن جثته في العاصمة اليمنية صنعاء، ومعه نسخة من مؤلفاته وكتبه، التي ألّفها وعددها 26 كتاباً.

وقال رفعت في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” إن الأطباء أخبروه بضرورة تغيير قلبه وهو ما يرفضه الباحث المصري “قطعيا”، مؤكدا أنه “عهد قلبه أن يقف مع الحق ولو كلفه ذلك حياته، وأنه عاش عزيزاً ولن يموت إلا واقفاً، في إشارة إلى موقفه المعروف من الحرب على اليمن ومناصرته لصنعاء في مواجهة الحرب على اليمن.

وسخّر مدير المعهد الأوروبي للقانون والعلاقات الدولية، في مصر، حياته خلال السنوات الماضية، لكشف جرائم حرب التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، وعرف بمواقفه الثابتة المؤيدة لصنعاء في مواجهة التحالف