حراك شعبي كبير في المهرة لطرد المحتلين

استقبلت قبائل المهرة اليمنية الشيخ علي سالم الحريزي بموكب مهيب300طقم تأهباً لطرد المحتلين وقوى الغزو من المهرة. ودعا الشيخ علي سالم الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة، لكبح أي محاولات لإشعال الفوضى في المحافظة.

جاء ذلك عقب وصوله إلى محافظة المهرة، حيث استقبله شيوخ ووجهاء المحافظة، مؤكدين وقوفهم إلى جانبه لمواصلة النضال ضد القوات الأجنبية وأدواتها التي تحاول تمرير مخططات تحالف العدوان السعودي الإماراتي.

بدوره، شكر الحريزي قبائل المهرة ممثلة بشيوخها وأعيانها على حسن الاستقبال، داعيا الجميع للاستعداد لكبح أي محاولات لإشعال الفوضى وإغراق المهرة في وحل المليشيات ومربع الصراعات.

في ذات السياق، دفعت السعودية، اليوم الأحد، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة المهرة، بالتزامن مع استنفار قبلي غير مسبوق بالمحافظة الحدودية، في ظل ترتيبات شعبية واسعة لمعركة فاصلة ضد القوات الأجنبية ومرتزقتها.

وقالت مصادر محلية إن أطقم ومدرعات سعودية على متن شاحنات وصلت مدينة الغيضة قادمة من طريق حضرموت الوديعة، فيما وصلت أسلحة أخرى الساعات الماضية على متن طائرة شحن إلى مطار الغيضة.

ولم يعرف بعد دوافع التعزيزات السعودية الجديدة، إلا أنها تأتي في ظل مخاوف سعودية إماراتية من انتفاضة قبلية مسلحة وشيكة ضد قوى تحالف العدوان في المهرة، في أعقاب حراك شعبي كبير للتخلص من التواجد الأجنبي في المحافظة.