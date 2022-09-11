الصور.. صنعاء ضبط معمل لإعادة تصنيع الحشيش وكل القائمين عليه

ضبطت الأجهزة الأمنية في صنعاء، اليوم الأحد، معمل تصنيع يستخدم لإعادة تعجين وتغليف وانتاج مادة الحشيش المخدر في أحد المنازل بأمانة العاصمة، فيما ألقت القبض على عصابة متخصصة في ترويج المخدرات، وبحوزتها كمية كبيرة من الحشيش المخدر.

وأوضح متحدث وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري، أن المعمل يحتوي على أدوات ومستلزمات التصنيع، وكاويات قراطيس وميزان الكتروني وسطول مختلفة الاحجام، وغيرها من الأدوات الخاصة بتصنيع وتغليف الحشيش.

وأشار إلى أن العصابة مكونة من “13 عنصرا بينهم امرأتان، وبحوزتها 349 كيلو جرام من الحشيش المخدر منها 200 كيلو جرام كانت مخفية في خزان قاطرة، تم متابعتها وضبطها، ومنها تم ضبطها في معمل التصنيع.”.

وأكد متحدث داخلية صنعاء أن “مؤامرات العدوان وأدواتهم، ومحاولاتهم اغراق المحافظات الحرة بهذه السموم وهذه الآفة الشيطانية، باءت بالفشل وتتلقى الضربات من قبل رجال الأمن مع كل مؤامرة”، وفق إعلام صنعاء الأمني.