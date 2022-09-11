حملة سعودية شعواء على محمد بن سلمان تتصدر الترند

تصدر وسم ماذا قدم بن سلمان للمواطن السعودي الترند وانتقد نشطاء ومغردون سعوديون في وسم على تويتر نظام بن سلمان وتورطه في حرب عبثية باليمن والفشل العسكري فيها والتي استنزفت الميزانية وراح ضحيتها كثيرون ونتج عنها استهداف منشآته النفطية.

وكتبت الناشطة السياسية والحقوقية علياء أبو تايه الحويطي، أن ابن سلمان قدم المذلة والظلم والاستعباد على طبق من ذهب. وإلى جانب تدميره البلاد اقتصاديا واجتماعيا، برز حديث النشطاء عما وصلت له اليمن بعد 7 سنوات من تدخله فيها، مستنكرين فشل سياساته الخارجية ومعاداته لدول الجوار.

وكتب ناصر القيلي، أن ابن سلمان شن حرب اليمن ودمر المنشآت النفطية، وجعل بلاده مرمى للصواريخ اليمنية. ولفت إلى أن ولي العهد قدم للمواطن الفقر والبطالة، والسجن والقتل لكل من يعبر عن رأيه ويشمل الأطفال والنساء، ومصادرة وتدمير منازل المواطنين وتشريدهم، وفتح المراقص وتحليل الخمور ونشر المخدرات.

وأكدت هدى محمد، أن ولي العهد صاحب سياسة عوجاء، فقد أدخل البلاد في حرب مع اليمن ومشاكل مع قطر، ومازلت تعاني المملكة من تبعاتها حتى الآن.

وأعربوا عن سخطهم إزاء سياسات ابن سلمان الداخلية والخارجية، وفشله في المجالات كافة، وعجزه عن تحقيق رؤاه التطويرية المزعومة، وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030.

وأدلى الناشطون بشهادتهم على ما تشهده المملكة من نكبات ونكسات حضارية وعبث بهويتها الإسلامية، وتحريف قيم الجزيرة العربية ومخالفة أعرافها بدعوى الانفتاح، فضلا عن تمكين الفاسدين الموالين له.

وأكد الناشطون أن بن سلمان قدم الظلم والفساد وهدم منازل المواطنين وفتح المراقص وسمح بشرب الخمـور ورفع قيمة الضرائب وبدد المليارات على الترفيه، وحرف الدين أكثر من سابقيه، وخرب الأخلاق، وزادت في عهده نسب الطلاق والخلع والعنف ضد المرأة.

من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية حصة الماضي، إن ابن سلمان قدم الفقر والجوع والتشريد من المنازل والبطالة ونشر المخدرات والفساد، مؤكدة أن “ما خفي أعظم”.

فيما أكد رئيس منظمة سند الحقوقية سعيد بن ناصر الغامدي، أن ولي العهد قدم الفقر والغلاء وزيادة البطالة واعتقال الناس وترهيبهم وصرف أموال الدولة في السفه. ولفت إلى أن ولي العهد دعم رجل الأعمال اليهودي جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، للاستثمار في الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا يريد الخير لا للعرب ولا للمسلمين

واتهم الناشطون بن سلمان بالتعاون مع الكيان الصهيوني وفتح بلاد الحرمين لهم والسماح بدخولهم في تحفيز لأطماعهم باحتلال المملكة، مستنكرين أنه أول شخص يسمح بدخول المحتلين الصهاينة إلى أقدس مكان للمسلمين، ويسمح بمرور طيران الاحتلال عبر أجواء السعودية.