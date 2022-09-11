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انشقاق مقاتلين من صفوف التحالف والتحاقهم بصف الوطن

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انشقاق مقاتلين من صفوف التحالف والتحاقهم بصف الوطن

استقبلت العاصمة صنعاء، اليوم الأحد، مقاتلين المنشقين عن صف تحالف العدوان السعودي الإماراتي، معلنين التحاقهم بقوات صنعاء في مواجهة التحالف.

ونشر نائب وزير الخارجية، حسين العزي، في تغريده على “تويتر” صورا له بمعية دفعة جديدة من المنشقين، ولم يشير إلى عددهم والمعسكرات التي انشقوا منها.

وفي ختام تغريدته وجه شكره لمن وصفهم “جنودنا المجهولين داخل معسكرات العدو ممن أطلق عليهم وصف (المرابطين في فم الموت)”، في إشارة إلى أن صنعاء تمتلك استخبارات قوية من داخل معسكرات التحالف، وهذا ما تكشفه الدفع المتتالية من المقاتلين التي تعلن صنعاء وصلهم إليها، كل فترة وأخرى.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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