واشنطن تدعو لتمديد الهدنة في اليمن وتتجاهل الرواتب

دعا المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، الأحد، أطراف الصراع لتمديد الهدنة في اليمن لستة أشهر أخرى، “لما لها من فائدة عظيمة على الشعب اليمني والمدنيين”، حسب تعبيره، في محاولة جديدة لانتزاع موافقة صنعاء على التمديد.

ولم يدعو المبعوث الأمريكي إلى تسليم رواتب الموظفين مكتفيا بالتمني فقط، حيث قال: “أتمنى رؤية الموظفين يستلمون رواتبهم”، ما يشير إلى تجاهل أمريكي لمسألة تسليم الرواتب والضغط على التحالف والحكومة الموالية له بشأن نهب إيرادات النفط والغاز.

ويتخذ التحالف في اليمن سياسة المماطة بحيث يبقى الوضع في حالة لا سلم ولا حرب، لتكسب وقت أطول فترة ممكنة، لإنه كما يقول مراقبون ليس من مصلحة واشنطن عودة صنعاء لضرب عمق السعودية، لإن ذلك سيؤثر على امددات الطاقة، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر إيجابا على روسيا.

وسبق أن أعلنت صنعاء على لسان مسؤوليها، أبرزهم رئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام، أنهم لا يمكن أن يقبلوا بتمديد الهدنة إلا بشرط توسيع ملفاتها لتشمل دفع مرتبات كل موظفي الدولة مع ضمانات حول ذلك.

ويجدر الإشارة إلى أن صنعاء تتعامل مع الهدنة بوصفها خطوة أولى نحو السلام، وهذا مالم يتحقق خلال الهدنة بنسختها الأولى، حيث ظل التحالف “يراوغ” في تنفيذ بنودها من خلال احتجاز سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، وتأخير انطلاق الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي، إضافة إلى إلغاء وجهة القاهرة.