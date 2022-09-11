صنعاء تدرس نجدة الإصلاح في تعز

بدأت السلطات في صنعاء، اليوم الأحد، دراسة طلب للإصلاح بنجدته في تعز، يتزامن ذلك مع تحركات لواده في آخر معاقله بدعم إماراتي – سعودي.

وكشفت مصادر سياسية بأن المجلس السياسي في صنعاء، ناقش في اجتماع اليوم، تفاصيل اللقاءات التي عقدها عضو المجلس سلطان السامعي بعددا من قيادات الحزب بتعز.

وأكدت وسائل إعلام رسمية في خبر لها، لقاء رئيس المجلس مهدي المشاط وعضو المجلس سلطان السامعي، مشيرة إلى أن اللقاءات تركزت حول مناقشة نتائج زيارة السامعي لتعز وصعدة.

وكانت تقارير إعلامية أفادت قبل أسابيع بلقاء عقد في مديرية سامع وشارك فيه الحاكم الفعلي لمدينة تعز عبده فرحان سالم المخلافي خلال تواجد للسامعي هناك.

كما أفادت تقارير في وقت لاحق عن وصول وفد من الإصلاح إلى محافظة صعدة بناء على توجيهات من حمود المخلافي قائد الفصائل المتمركزة في المدينة والمتواجد حاليا في تركيا ومدعوم من قطر.

ورغم مرور فترة طويلة على تلك الأحداث إلا أن مناقشتها في هذا التوقيت التي يصعد فيها خصوم الإصلاح في آخر معاقله تشير إلى إمكانية دعمه.