من أسباب احتجاز السفن

لاشك ان السبب الأول والاهم, هو امتعاض التحالف الشديد من العروض العسكرية المتتالية التي أقامها الأنصار والتي تسببت في إحراج كبير للتحالف أمام مناصريه وأظهرته بمظهر العاجز عن إيقافها,,, لأنه أولا غير قادر على إيقافها عبر الضغوط السياسية الدولية فالأنصار لن ينصاعوا لأي ضغوط سياسية مهما كانت (لان لهذه العروض أغراض عسكرية يريد الأنصار إيصالها في زمن الهدنة)!!

وثانيا: لأنّ التحالف لا يمتلك الجرأة لإيقاف تلك العروض عسكريا عبر شن غارات عليها لأنه ان فعل فانه الجنون بعينه و سيقابل برد شديد وفوري من قبل الأنصار لم يسبق له مثيل مطلقا, سيجعل التحالف يندم ندما شديد ,, (فمن البديهيات العسكرية أن الأنصار قد اعدوا للرد على هذا الاحتمال قبل قيامهم بأول عرض عسكري)!!

لذا لم يكن أمام التحالف لاستعادة بعض من هيبته المفقودة, إلا الاستعراض أمام مناصريه باحتجاز سفن المشتقات لكي يقول لهم انه مازال قادر على فعل شيئ. انظروا كيف احتجزت السفن ولم يفعل الأنصار شيئا!!

وحتى هذا الاستعراض البسيط لم يتجرأ على فعله التحالف إلا بعد أدركه أن الأنصار لم ينتهوا بعد من استكمال كل عروضهم العسكرية وبالتالي فان الأنصار بالتأكيد لن يردوا عسكريا على هذا الاستعراض الهزيل من التحالف ,حرصا على سلامة المشاركين في الفعاليات العسكرية لم تنته حتى اللحظة !! ومع ذلك فقد اطلق التحالف جزء من تلك السفن المحتجزة قبل ان ينتهي الأنصار من بقية فعالياتهم وسيطلق البقية بالتتالي خوفا من اي رد قد يقوم به الأنصار بعد انتهاء الفعاليات مباشرة !!

أما السبب الثاني: بالنسبة للتحالف كما اعتقد هو إن التحالف أراد من هذه الحركة الاستعراضية جعل كل أهداف الهدنة القادمة يتركز على ضمان الوصول السلس للمشتقات وتوسيع عمل الميناء والمطار فقط لكي لا يجعل الأنصار هدف صرف مرتبات الموظفين هدفا أولا لهم , بحيث يتمكن التحالف من التملص من هذا الاستحقاق الخطير بالنسبة لهم!!

لان التحالف لا يريد مطلقا منح الأنصار شرف انهم من اجبروه على صرف المرتبات لإنه سيفقد ورقته الاقتصادية القوية التي استخدمها و سيستخدمها بدناءة لتشويه الأنصار!! فلو صٌرفت المرتبات لحقق الأنصار انتصارين عظيمين على التحالف وهما 1_ كسر قوة التحالف عسكري. 2_ وإجباره على صرف المرتبات!!

وهاتان النقطتان إن تحققتا ستسحق كل أهداف التحالف مستقبلا لان الشارع اليمني بكل أطيافه سيمضي غدا خلف الأنصار لإنهم من استطاعوا إن يحموا الوطن وبنفس الوقت استطاعوا بالقوة إخبار التحالف على صرف المرتبات !!

لذا صدقوني، حتى لو اضطر التحالف على صرف المرتبات خوفا من الأنصار فانه سيبحث عن تخريجه إعلامية يمنح فيها الشرف لجماعة أو لشخص غير الأنصار,, كأن يوعز إلي احمد علي بان يناشد التحالف ان يصرفوا مرتبات الموظفين قبل قبول التحالف بصرفها بأسبوع مضطراً لكي يقولوا للشعب (شفتم من هو المنقذ يا شعب مالكم الا احمد علي ) مالكم الا العفافيش يخارجوكم وكلمتهم ما تنزل ألأرض !! يعرفوا فن السياسية وكيف ومتى يقنعوا العالم !! مش مثل الحوثيين ما يعرفوا الا القح قم !! واللي ما هوش داري يقل بلسن!!

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علي الصنعاني