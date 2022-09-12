محمد الحوثي: لجان مؤقتة لحلحلة الخلافات حتى قدوم المولد

دعا عضو المجلس السياسي الاعلى محمد على الحوثي العلماء والشخصيات الاعتبارية والقبلية وكذلك المحافظين ومأمورو الضبط القضائي الى الانخراط في لجان مؤقته تعمل على حلحلة الخلافات بالتصالح.

ودعا الحوثي في تغريدات له على تويتر الثوار الأحرار من علماء وشخصيات اعتبارية وقبلية وكذلك المحافظين ومأمورو الضبط القضائي للانخراط في لجان مؤقته تبدأ من الان وحتى قدوم المولد النبوي الشريف لحلحلة الخلافات بالتصالح.

واضاف بان ذلك مهم في هذه الاثناء نظرا لاحتياج المواطن إلى الفصل في قضاياه سواء ما تتعلق بالثأر أو القضايا الأخرى التي يمكن فيها التصالح صلحاً مرضياً لا يحل حراما ولا يحرّم حلالا.

واشار الى ان الانخراط في لجان مؤقته من الان الى قدوم المولد تعمل على حلحلة الخلافات بالتصالح استقبالاً لذكرى مولد خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان من أول أعماله في المدينة الإصلاح بين الأوس والخزرج ووأد الثأر بين الانصار ومن اجمل الاعمال التاسي به في الصلح.