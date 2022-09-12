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أخبار وتقاريرجرائم العدوان

التحالف يحتجز سفينة وقود جديدة

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التحالف يحتجز سفينة وقود جديدة

احتجز تحالف العدوان اليوم الاثنين سفينة وقود جديدة في خرق جديد للهدنة المؤقتة.

وقال متحدث شركة النفط عصام المتوكل لن ‏تحالف العدوان الأمريكي السعودي وبشراكة الأمم المتحدة يواصلون خرق الهدنة المؤقتة ويحتجزون سفينة البنزين “ردروبي” بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة. مشيرا الى انه باحتجاز السفينة يرتفع عدد السفن المحتجزة الى سفينتي وقود.

وكانت الشركة قد اعلنت العمل بخطة الطوارئ المؤقتة التي على اثر نقص الامداد وحدوث ازمة مشتقات خانقة بسبب احتجاز تحالف العدوان سفن النفط أسابيع قبالة ميناء جيزان السعودي.

لكنها رفعت العمل بخطة الطوارى عقب الافراج عنها الا انه عاود الكرة ليتجز سفن اخرى في مسعى لخنق الشعب اليمني وزيادة معاناته المتفاقمة اصلا نتيجة العدوان المستمر حاليا رغم الهدنة.

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