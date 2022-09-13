صنعاء تتهم التحالف بالإلتفاف على المرتبات

تستمر قوى تحالف السعودي الإماراتي بالإلتفاف على ملف المرتبات، والتنصل من تنفيذ إلتزاماتها بخصوص الهدنة الأممية.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان “من غير الممكن القبول بحالة اللا حرب واللا سلم التي يدفع إليها التحالف”. وأكد، أن صنعاء لا تراهن على الهدنة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشعب اليمني، والقبول بالهدنة أتى لتأكيد النية الصادقة نحو السلام.

من جانبه، أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس، أن الهدنة شارفت على الانتهاء ولم يتم تحريك ملف الرواتب بالرغم من تواجد اللجنة الاقتصادية في مسقط والوعود المتكررة من الأمم المتحدة.

وأوضح الوزير المغلس أن “التحالف يفتقد إلى الجدية والمصداقية في ملف الرواتب وملفات أخرى على صلة بالشق الإنساني للهدنة ورفع الحصار”. ولفت إلى أن “التحالف يتعمد زيادة معاناة اليمنيين عبر قطع الرواتب فيما يواصل نهب الثروات النفطية التي كانت تغطي بند المرتبات”.