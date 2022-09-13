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أخبار وتقارير

تفاهمات بين صنعاء والقاهرة بشأن الرحلات الجوية

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تفاهمات بين صنعاء والقاهرة بشأن الرحلات الجوية
ماعلاقة انفجارات العاصمة صنعاء بفتح مطار صنعاء الدولي!!

كشف وزير النقل في صنعاء، عبد الوهاب الدرة، اليوم الثلاثاء، عن تفاهمات جديدة مع الحكومة المصرية بشأن عرقلة الرحلات الجوية التي كان من المقرر تنفيذها إلى مطار القاهرة الدولي وفقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية.

وقال الوزير الدرة: “قطعنا شوطاً مهما في إطار معالجة تعثر الرحلات نحو القاهرة بالتفاهم مع الجانب المصري”، معتبرا أن “احتجاز سفن الوقود كان محاولة من تحالف العدوان للتشويش على الاشتراطات الإنسانية المحقة والتي وضعها الوفد الوطني للقبول بتمديد الهدنة”.

ويجدر الإشارة إلى أن التحالف السعودي الإماراتي لم يمنح طيران اليمنية إلا تصريح لرحلة واحدة فقط من مطار القاهرة إلى صنعاء من أصل أصل عشرات الرحلات المقررة وفقا للهدنة الأممية، وهذا ما اعتبرته صنعاء خرق إضافي للهدنة وإمعان في تشديد الحصار على اليمنيين، خاصة المرضى منهم المحتاجين للسفر إلى الخارج.

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