أكتب ما تريد البحث عنه هنا

مقالات مشابهة

أخبار وتقارير

ضبط معمل لتصنيع الخمور و53 قارورة خارجية

6
ضبط معمل لتصنيع الخمور و53 قارورة خارجية

ضبطت الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الضالع، الثلاثاء، معمل لتصنيع الخمور و53 قارورة من الخمر الخارجي، فيما تم ضبط كل القائمين عليه.

وأوضح إعلام صنعاء الأمني، أنه تم ضبط المعمل في بداخل شقة المتهم بمنطقة سعوان بأمانة العاصمة، مشيرا إلى أنه “مكون من خمسة سطول كبيرة واسطوانة غاز وقدر “ضغاطة” حجم كبير و12 كيس حراري مملوء بالخمر، وغيرها من أدوات التصنيع، كما تم ضبط سيارة نوع كيا تابعة للمتهم.

وفي محافظة الضالع ضبطت الأجهزة الأمنية، سيارة نوع صالون تابعة للمدعو (ف. ع. ن. م) -40 عاما-، وعلى متنها 53 قارورة من الخمر الخارجي، وتم العثور على الكمية المضبوطة وهي مخبأة داخل أثنين “شوايل”، وفق المصدر.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

التصنيفات

جديد المشهد

الحكومة البريطانية تسعى لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية

أخبار وتقارير
نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، ارتفع معدل التضخم في المملكة...
اقرأ المزيد

مذيعة أمريكية تسخر من المملكة.. كيف جعل محمد بن سلمان من السعودية أضحوكة العالم؟!

المشهد الصحافي
أثارت سخرية مذيعة أمريكية بقناة “فوكس نيوز” من ولي...
اقرأ المزيد

نيويورك تايمز: مشرعون يضغطون على بايدن للالتزام بوعوده تجاه اليمن

أخبار وتقارير
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام مجموعة من...
اقرأ المزيد