ضبط معمل لتصنيع الخمور و53 قارورة خارجية

ضبطت الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الضالع، الثلاثاء، معمل لتصنيع الخمور و53 قارورة من الخمر الخارجي، فيما تم ضبط كل القائمين عليه.

وأوضح إعلام صنعاء الأمني، أنه تم ضبط المعمل في بداخل شقة المتهم بمنطقة سعوان بأمانة العاصمة، مشيرا إلى أنه “مكون من خمسة سطول كبيرة واسطوانة غاز وقدر “ضغاطة” حجم كبير و12 كيس حراري مملوء بالخمر، وغيرها من أدوات التصنيع، كما تم ضبط سيارة نوع كيا تابعة للمتهم.

وفي محافظة الضالع ضبطت الأجهزة الأمنية، سيارة نوع صالون تابعة للمدعو (ف. ع. ن. م) -40 عاما-، وعلى متنها 53 قارورة من الخمر الخارجي، وتم العثور على الكمية المضبوطة وهي مخبأة داخل أثنين “شوايل”، وفق المصدر.