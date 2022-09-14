التحالف يطوق الإصلاح في معقله الأخير

ارتفعت مخاوف حزب الإصلاح إزاء تحركات التحالف لتطويق مدينة مأرب بقوات بديلة، أطلق عليها اسم قوات محور سبأ.

بحسب المصادر فإن قوات محور سبأ تتشكل من 3 ألوية ويتم تدريبها في معسكرات في محافظة شبوة تحت إشراف قوات إماراتية، كما تم نقل دفعة منها لتلقي التدريبات في مدينة المخا، بإشراف من طارق صالح.

هذه القوات كما توضح المصادر يقودها عبد الهادي القبلي نمران المرادي، ولا تتبع وزارة الدفاع في سلطة العليمي وإنما التحالف بشكل مباشر، وهذا ما يعزز مخاوف حزب الإصلاح لاسيما في ظل الاستهداف من قبل التحالف للحزب ميدانيا وإعلاميا.

ورأت قناة بلقيس أن التحالف يشكل أحزمة أمنية في مأرب على غرار ما حدث في عدن وأبين، فيما يقرأ مراقبون أن الاستعراض العسكري من قبل محافظ مأرب سلطان العرادة لبعض القوات هو رسالة موجهة إلى القوات الجديدة وليس كما تم تفسيره أنه رسالة إلى قوات صنعاء، خصوصا أن القوة التي تم استعراضها قليلة جدا مقارنة بعرض صنعاء، وهو ما يجعلها رسالة داخلية أكثر.