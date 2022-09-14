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ترميم مئات من منازل المواطنين في مديرية الدريهمي

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ترميم مئات من منازل المواطنين في مديرية الدريهمي

أعلن محافظ محافظة الحديدة المعين من صنعاء، محمد قحيم، أمس الثلاثاء، اعتماد ترميم مئات من منازل المواطنين في مديرية الدريهمي.

وأوضح قحيم أن “الهيئة العامة للزكاة” وافقت على “اعتماد ترميم ثلاثة مائة منزل من منازل الدريهمي على ثلاث دفعات استكمالا لجهود كان قد بذلها منذ شهور في هذا المجال وكيل المحافظة احمد البشري”.

وأشار إلى أنه تم أيضا تكليف فريق للنزول لإعداد الدراسة لإنشاء مبنى زراعة الكلى في المحافظة، وتشير التحركات التي قامت بها صنعاء خلال الفترة الماضية تجاه المحافظة إلى أنها توليها اهتمام كبير على مستوى كافة القطاعات الخدمية، لمحاولة معالجة الأضرار التي لحقتها جراء حرب التحالف والفصائل الموالية له.

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