الأرصاد يتوقع طقساً حاراً بالمناطق الصحراوية والساحلية وامطار على عدة محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وطقساً حاراً في المناطق الصحراوية والساحلية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

قد تكون الأمطار غزيرة على مناطق من محافظات لحج، تعز، إب، المحويت، حجة وجنوب غرب صعدة، والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة، وتشمل أجزاء من مرتفعات أبين، شبوة وحضرموت.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على مناطق من جنوب البيضاء، الضالع، ريمة، ذمار، غرب كل من عمران وصنعاء وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية.

وحسب المركز سيكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة نهارا يؤثر على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 36-42 درجة مئوية، وعلى أرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية كافة وتتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و39 درجة مئوية. ولفت إلى هبوب رياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح مابين 20-40 عقدة.

وحذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية والطينية، والتدني في مدى الرؤية الافقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية. كما حذر من الطقس الحار والشديد الحرارة في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والساحلية كافة وأرخبيل سقطرى، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج في الأرخبيل.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، جاءت على النحو الآتي تعز- الحوبان : 21.6 ملم، عتق : 18.5، إب : 16.5، السدة: 16.0، تعز- المطار : 9.2 ، حجة : 3.2 ، الكدن- الحديدة : 1.5، صرفيت : 1.0 ملم،

كما هطلت أمطار كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.