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أخبار وتقاريرالمشهد الجنوبي

تجدد المواجهات بين فصائل مرتزقة الإمارات في شبوة

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تجدد المواجهات بين فصائل مرتزقة الإمارات في شبوة

تجددت المواجهات المسلحة، اليوم الأربعاء، بين مرتزقة الإمارات بمحافظة شبوة جنوبي البلاد، بعد أسابيع على مواجهات أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

وبحسب مصادر محلية فإن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات ما تسمى “العمالقة” وما تسمى “المقاومة الجنوبية” في منطقة حبان بمحافظة شبوة.

وأوضحت المصادر أن قوات ما تسمى “المقاومة الجنوبية” أوقفت أطقما عسكرية تتبع ما تسمى “العمالقة” للتأكد من هويتهم، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة بين الطرفين في المكان ذاته، مؤكدة سقوط ضحايا بين الطرفين.

يشار إلى أن محافظة شبوة تشهد فوضى أمنية، في ظل الصراع بين أدوات ومرتزقة تحالف العدوان التي تسيطر على المحافظة.

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