أكتب ما تريد البحث عنه هنا

مقالات مشابهة

أخبار وتقارير

مسلحون ينهبون سيارة إسعاف في مدينة تعز

6
مسلحون ينهبون سيارة إسعاف في مدينة تعز

نهب مسلحون يتبعون حزب الإصلاح، الأربعاء، سيارة إسعاف تابعة لهيئة مستشفى الثورة العام، واقتادوها إلى مكان مجهول،

وأوضح مصدر طبي في المستشفى، أن المسلحين نهبوا السيارة أثناء إصلاحها في إحدى ورش الميكانيك القريبة من المستشفى، مشيرا إلى أنهم أخذوا مفتاح السيارة من المهندس بقوة السلاح.

وتتكرر الاعتداءات على القطاع الصحي في مدينة تعز بمختلف الأشكال، منها نهب المعدات، حيث نهب مسلحون في 2018 سيارة إسعاف وقاموا ببيعها، بالرغم من المناشدات المتكررة حينها لإعادة السيارة وحماية المستشفات من الفوضى وحالة الانفلات الأمني، لما لذلك من تداعيات سلبية يدفع ثمنها المواطن

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

التصنيفات

جديد المشهد

ترتيبات نهائية لحسم معركة مأرب تثير مخاوف الإصلاح وبحيبح يتوعد بترنيجه بـ”ألوان إماراتية”

أخبار وتقارير
كشف حزب الإصلاح، سلطة الأمر الواقع لمدينة مأرب، اليوم...
اقرأ المزيد

الإصلاح يستعيد أول لواء في أبين وجرحى في صفوف الانتقالي

المشهد الجنوبي
نجح حزب الإصلاح، جناح الإخوان المسلمين في اليمن، الأربعاء،...
اقرأ المزيد

شركة النفط اليمنية تحدد 11500 ريال تكلفة البنزين 20 لتر

المشهد الاقتصادي
حددت شركة النفط اليمنية مساء اليوم الأربعاء، 11500 ريال...
اقرأ المزيد