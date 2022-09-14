مسلحون ينهبون سيارة إسعاف في مدينة تعز

نهب مسلحون يتبعون حزب الإصلاح، الأربعاء، سيارة إسعاف تابعة لهيئة مستشفى الثورة العام، واقتادوها إلى مكان مجهول،

وأوضح مصدر طبي في المستشفى، أن المسلحين نهبوا السيارة أثناء إصلاحها في إحدى ورش الميكانيك القريبة من المستشفى، مشيرا إلى أنهم أخذوا مفتاح السيارة من المهندس بقوة السلاح.

وتتكرر الاعتداءات على القطاع الصحي في مدينة تعز بمختلف الأشكال، منها نهب المعدات، حيث نهب مسلحون في 2018 سيارة إسعاف وقاموا ببيعها، بالرغم من المناشدات المتكررة حينها لإعادة السيارة وحماية المستشفات من الفوضى وحالة الانفلات الأمني، لما لذلك من تداعيات سلبية يدفع ثمنها المواطن