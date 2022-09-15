مقاومون يستهدفون حاجز “دوتان” وشهيد واصابات بالاختناق خلال مواجهات مع كيان العدو شمال الخليل

استهدف مقاومون فلسطينيون، أمس مساء الأربعاء، بالرصاص حاجز “دوتان” التابع لكيان العدو الإسرائيلي جنوب غرب جنين شمال الضفة المحتلة، وانسحبوا من المكان بسلام.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار صوب جنود العدو على حاجز “دوتان”،. وأضافت “تمكن المقاومون من استهداف حاجز دوتان العدوي جنوب غرب جنين بوابل من الرصاص وانسحبوا من الموقع بسلام”.

وارتفعت وتيرة العمليات الفدائية في مدن الضفة المحتلة، رداً على انتهاكات العدو بحق المواطنين الفلسطينيين.

إصابات بالاختناق خلال المواجهات

على ذات السياق، أصيب عشرات المواطنين، الليلة، بحالات اختناق في مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي، اندلعت على مدخل مخيم العروب، شمال الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفاد مصادر محلية في المنطقة، بأن قوات العدو داهمت المخيم وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

هذا واعتقلت قوات كيان العدو “الإسرائيلي”، شاباً بعد توقيفه عند أحد حواجز البلدة القديمة بالخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفاد الناشط عارف جابر، بأنن قوات العدو نصبت حاجزاً طياراً في منطقة “الكرنتينا” بالبلدة القديمة، وأوقفت شاباً واعتقلته. وأوضح، أن العدو اعتقل الشاب رمزي طالب علي عمرو (٢٠ عاما ) على حاجز طيار على دوار الكرنتينا في الخليل.