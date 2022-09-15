العاصمة صنعاء تمد تعز بالكهرباء العمومية

بعد غياب لأكثر من سبع سنوات تمت إعادة التيار الكهربائي العمومي لعدد من أحياء محافظة تعز الواقعة في نطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وبشكل تدريجي بدأ بأحياء منطقة الحوبان.

وفي السياق أكد المهندس / أمين الشميري _ مدير عام الكهرباء بمحافظة تعز _ أنه تمت إعادة التيار الكهربائي الحكومي لمنطقة الحوبان وعدد من الأحياء المجاورة له وذلك من خلال تزويد المحيطة المركزية بصنعاء لتعز بتيار كهربائي عمومي تلبية لاحتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية.

مشيرا في تصريح ل سبتمبر نت أن جهودا استثنائية بذلت ولا تزال تبذل لإعادة التيار الكهربائي العمومي وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء واستكمال تغذية كافة الأحياء بالتيار وإصلاح التالف منها لتشمل الكهرباء العمومية كافة الأحياء من منطقة مفرق ماوية مرورا بمنطقة مفرق عدن واحياء الحديقة وكذا الأحياء الواقعة على جانبي الشارع العام وصولا إلى حارة جولة سوفتيل.

وأوضح المهندس الشميري إلى أن أهم المعوقات هو وجود عدد من المباني العشوائية التي بنيت حديثا تحت خطوط الضغط العالي.

وعن المديونيات السابقة قال مدير كهرباء تعز الواقعة تحت سيطرة السياسي الاعلى أنه تم استعادة أكثر من ستين مليون ريال من ايرادات المؤسسة خلال شهر واحد فقط وذلك باتباع آلية تقسيط المديونيات القديمة على المشتركين بمبالغ قليلة جدا بما سهل عملية التسديد.

الجدير بالذكر أن التيار الكهربائي تمت إعادته من محطة حزيز المركزية بصنعاء ويتم تغذيته بمحولات إضافية من منطقة الحوبان وتبلغ كلفة الكيلو وات ثلاثمائة ريال وهو ما يعادل نصف دولار وهي نصف كلفة سعر الكيلو وات لدى محطات الكهرباء التجارية بنفس تلك المناطق.