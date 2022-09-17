أكتب ما تريد البحث عنه هنا

مقالات مشابهة

أخبار وتقاريرالمشهد الدولي

التطبيع خيانة.. رئيس تشيلي يُحرِج المُطبّعين العرب والمُسلمين

3
التطبيع خيانة.. رئيس التشيلي يُحرِج المُطبّعين العرب والمُسلمين

أهان رئيس تشيلي سفير كيان العدو الإسرائيلي رغم وصوله لمكان اعتماد أوراقه سفيرًا والسّبب غضبه لقتل أطفال فلسطين فتربّع على عرش إشادة المنصّات!

إذ المواقف الدّاعمة لفلسطين وقضيّتها، لا يُمكن أن تمر مُرور الكرام على المنصّات التفاعليّة، بل وتحظى بإشادة، ودعم، وتصفيق، تماماً كما يحدث مع المواقف المُخجلة لبعض الدول الخليجيّة المُطبّعة، وحالة العشق الأبدي التي يُظهرها هؤلاء لمُغتصبي الأرض والعِرض، وما يطالها من نقد عربي، وإسلامي على المنصّات.

الرئيس التشيلي غابرييل بوريك هذه المرّة، هو حديث المنصّات المُتصدّر، وفعلته اللافتة، بحق السفير الإسرائيلي الجديد، والذي رفض اعتماد أوراقه، احتجاجاً على قتل دولة الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين الأبرياء العُزّل، ويأتي تصرّف الرئيس التشيلي، في توقيت يتهافت المسؤولين العرب على إسرائيل، ويأخذوا مسؤوليها بالأحضان والقُبل، بل يتمنّون بوجودها شرقاً أوسطاً أكثر أماناً، وإشراقاً، ويُوسّعون بالاستثمارات مع المُحتل.

ووفقاً للإعلام العبري، فإن الرئيس التشيلي “غاضب جدًّا” لقتل إسرائيل لفتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاماً في الضفّة الغربيّة، وهي الحادثة التي تزامنت مع التحضيرات لاعتماد السفير الإسرائيلي في بلاد الرئيس المذكور، ويغضب الرئيس التشيلي لقتل فتى فلسطيني، أكثر من غضب السلطة الفلسطينيّة ورجالها، ينتقد أحد المُعلّقين.

وفي تفاصيل الحادثة التي توقّفت عندها دولة الاحتلال الإسرائيلي، فإن السفير قد وصل فعلاً إلى الموقع المخصص لمراسم اعتماده، ولكن السلطات التشيليّة أبلغته بأنه جرى تأجيل الحفل “بسبب قتل إسرائيل الأطفال في غزّة”، وهُنا سببٌ صريح وواضح، لم يُحاول الرئيس التشيلي تجميله، أو تلطيفه، حتى لا يُغضب إسرائيل كما يفعل المُطبّعون معها.

الإعلام الإسرائيلي اعتبر أن هذه حادثة، تُمثّل انتهاكاً خطيرًا للبرتوكول الدبلوماسي، ويُهدّد بتوتير العلاقات بين البلدين.

والرئيس بوريك، لا يُسجّل هذا الموقف الناقد لإسرائيل لأوّل مرّة، فهو معروفٌ بمواقفه الناقدة لها قبل وصوله للرئاسة، كما كان أيّد مشروعاً لمُقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيليّة.

ويتوقّف نشطاء عند اهتمام الرئيس التشيلي بمُتابعة تقارير قتل الجيش الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، فيما دول عربيّة وإسلاميّة “تتراقص” على دماء الشعب الفلسطيني، وتُصافح قتلته، وتحتفل بعيد استقلال دولة الاحتلال الإسرائيلي المزعوم، ألا وهو يوم احتلال فلسطين، ونكبتها.

وفيما حظي الرئيس التشيلي بإشادة عربيّة وإسلاميّة، أعرب من جهته الناطق باسم حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) جهاد طه عن تقدير الحركة “رفض رئيس دولة تشيلي غابرييل بوريك تسلّم أوراق اعتماد سفير الكيان الصهيوني، احتجاجاً على قتل جيش الاحتلال الأطفال الفلسطينيين في غزّة”.

الجالية اليهوديّة في تشيلي هاجمت خطوة الرئيس التشيلي، وعدّته حادثاً دبلوماسيّاً خطيرًا، وإهانة لصداقة عمرها أكثر من 70 عاماً، وتطلّعت لحكومة تشيلي بتصحيح الوضع.

ودعا مُغرّدون إلى التوقّف عن وصف الزعماء الوطنيين بالكفار حال عدم انتمائهم للإسلام، فالرئيس التشيلي كمثال وطني ليس مُسلماً، لكنه انتصر للأطفال الفلسطينيين المُسلمين، في حين داس الزعماء المُسلمون على دمائهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خالد الجيوسي

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

التصنيفات

جديد المشهد

نجاة قيادي عسكري من محاولة اغتيال بمدينة مأرب

أخبار وتقارير
نجا قائد عسكري رفيع، أمس الجمعة، من محاولة اغتيال...
اقرأ المزيد

الكشف عن ترتيبات لقيادات من حزبي المؤتمر والإصلاح للعودة إلى العاصمة صنعاء

أخبار وتقارير
كشف صحفي أردني عن وجود ترتيبات لقيادات في حزبي...
اقرأ المزيد

السودان.. اتفاق على تشكيل حكومة مدنية كاملة لتولي الحكم

المشهد الدولي
كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد دقلو "حميدتي"،...
اقرأ المزيد