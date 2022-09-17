الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة على بعض المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة قد يرافقها الرعد أحيانا على المرتفعات الجبلية لمحافظات (تعز، إب، ريمة، غرب ذمار، غرب صنعاء، غرب عمران، المحويت، حجة وصعدة) وأجزاء من محافظات (الضالع، لحج، أبين وشبوة).

وأشار المركز في نشرة جوية للأربع والعشرين القادمة إلى احتمال أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة، وأمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وينبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، وكذلك من الانهيارات الصخرية والطينية، كما نصح بضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية.

وحذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار وتشكل السحب المنخفضة أو الضباب، منبها مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى.