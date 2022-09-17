السودان.. اتفاق على تشكيل حكومة مدنية كاملة لتولي الحكم

كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد دقلو “حميدتي”، أن اجتماعا عقده مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، اتفق على ترك موضوع اختيار مجلس السيادة والوزراء للمدنيين.

وأكد حميدتي التزامه الصارم بتعهداته السابقة، بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي ، والخروج نهائيا”. لواجباتها المنصوص عليها في الدستور والقانون.

وقال حميدتي في بيان نشر على الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع التي يقودها، إن “الاجتماع الذي عقد يوم الخميس اتفق بشكل قاطع على اختيار المدنيين رؤساء مجلس السيادة والوزراء المدنيين”. كما أكد تطلعه لـ “موافقة قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية كاملة لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي”.

وشدد على “أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة الصعوبات التي تواجه العملية الانتقالية، وخلق بيئة مواتية للمضي قدما ، بما يحقق تطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية مستقرة”.

وكان حميدتي قد رحب فجأة بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التوجيهية لنقابة المحامين السودانيين، والذي حظي بقبول واسع من المجتمع الدولي.

وتعيش البلاد في فراغ سياسي خطير في ظل فشل كل المحاولات التي سعت لتشكيل حكومة انتقالية جديدة.

حيث يشهد السودان أزمة سياسية وأمنية حادة فيما قتل 117 شخصًا في الاحتجاجات المستمرة التي اندلعت في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى ، رفضًا لإجراءات 25 أكتوبر، التي قال البرهان إنها تهدف إلى تصحيح مسار الثورة السودانية”، بينما تعتبرها قوى المعارضة” إجهاض للثورة”.