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الكشف عن ترتيبات لقيادات من حزبي المؤتمر والإصلاح للعودة إلى العاصمة صنعاء

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الكشف عن ترتيبات لقيادات من حزبي المؤتمر والإصلاح للعودة إلى العاصمة صنعاء
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كشف صحفي أردني عن وجود ترتيبات لقيادات في حزبي المؤتمر والإصلاح للعودة إلى العاصمة صنعاء للحوار مع قيادة صنعاء.

وقال الصحفي الأردني وحيد الطوالبة في تغريدة على حسابه الشخصي “تويتر” أن قيادات من حزبي المؤتمر والإصلاح اليمنيين استكملت ترتيباتها للعودة الى صنعاء قريبا”.

وأضاف: “يأتي ذلك في مسعى من الجميع لاحلال السلام في اليمن والجلوس مع قيادة صنعاء شكرا لصناع السلام في اليمن” .

وفي تغريدة أخرى قال الطوالبة إن هناك ‏مبادرة مهمة من طرف واحد سيقدم عليها أنصار الله تتضمن الإفراج عن شخصيات مهمة جدا ومنهم من اسرة عفاش.

وأضاف: اعتقد ان استجابة أنصار الله للنداء الذي اطلقته قبل ايام للافراج عن محمد قحطان قد وجد قبولا لديهم.. عموما لقيادة أنصار الله مني كل التقدير والاحترام وننتظر الاعلان عن المبادرة.

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