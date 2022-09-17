الجنوب المحتل.. عدن تعيش في الظلام

شهدت مدينة عدن المحتلة، اليوم السبت، انقطاعاً شبه كامل للتيار الكهربائي، تزامنا مع خروج شركات الطاقة المشتراة عن الخدمة.

وقالت مصادر محلية إن كبرى شركات الطاقة المشتراة أعلنت خروجها عن الخدمة بشكل نهائي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن غالبية مديريات المحافظة.

وأوضحت المصادر أن الشركة التي تزود المدينة بنحو 30 ميجا وات، أرجعت سبب إيقاف الكهرباء، إلى استمرار مماطلة حكومة المرتزقة في الإيفاء بما عليها من التزامات مالية متراكمة منذ أكثر من عامين.

وكانت أطلقت شركات الطاقة المشتراة في مدينة عدن، نداء استغاثة بسرعة تزويدها بالوقود اللازم لاستمرار تشغيل محطات التوليد، تزامنا مع رفض حكومة المرتزقة، سداد مستحقاتها المالية.

وأثار انقطاع التيار الكهربائي، حالة من السخط والغضب أوساط المواطنين، في ظل مخاوف من تفاقم معاناتهم مع ارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها المدينة الخاضعة لقوى الغزو والاحتلال.