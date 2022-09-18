لجرائمه في اليمن.. محمد بن سلمان مطلوب للجنايات الدولية

طالب ناشطون بريطانيون بتسليم المجرم محمد بن سلمان الي محكمة الجنايات الدولية لارتكابه جرائم ضد الانسانية في اليمن.

ونشر الناشطون ملصقات في لندن ضد زيارة محمد بن سلمان للتعزية في الملكة إليزابيث الثانية تضمنت وصفه القاتل المجرم وسط مطالب بمحاكته على انتهاكاته لحقوق الإنسان.

واتهم ناشطون حقوقيون في لندن، «محمد بن سلمان» بارتكاب «جرائم حرب» في اليمن. وكان أقام الناشطون في وقت سابق معرض صور واعتصام أمام السفارة السعودية في لندن، وعرض الناشطون صورا سلطت من خلال «البروجيتكر» على حائط السفارة.

وتضمنت الصور معاناة أطفال اليمن جراء الحرب إحداها حملت عنوان «السعودية تحاصر أطفال اليمن حتى الموت جوعا»، فيما حملت صورة لـ«بن سلمان» عنوان «مجرم حرب».

وتجمع العديد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان وسلطوا الضوء على ما يجري في اليمن من انتهاكات جراء الحرب.