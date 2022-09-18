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أخبار وتقاريرأيقونة الصمود

بني الحارث تسير 1500 سلة عنب للجبهات

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بني الحارث تسير 1500 سلة عنب للجبهات

سير أهالي الملكة وبيت الجلال وهديان والمحجل والحتارش والعصري في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة اليوم، قافلة عنب، للمرابطين بالجبهات، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

سير أهالي الملكة وبيت الجلال وهديان والمحجل والحتارش والعصري في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة اليوم، قافلة عنب، للمرابطين بالجبهات، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وخلال تسيير القافلة التي تكونت من ألف و500 سلة عنب، أشاد وكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني بالتفاعل الكبير لأبناء بني الحارث في تقديم القوافل لدعم الجبهات، وكذا إقامة الفعاليات والأمسيات التي تظهر وتجسد حب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وارتباطهم به.

وأكد أن استمرار القوافل البذل والعطاء تجسد صلابة وثبات الشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار للعام الثامن، ومواصلة معركة التحرر والاستقلال حتى تطهير كامل أراضي اليمن من دنس المحتلين والغزاة.

فيما أشار عضو مجلس الشورى عادل الحنبصي ومدير المديرية حمد بن راكان، إلى الاستمرار في الصمود وتقديم قوافل الرجال والمال والعتاد لرفد ودعم المرابطين في جبهات البطولة والشرف دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقراره. وثمنا العطاء السخي لأبناء المديرية، في تقديم هذه القافلة.

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