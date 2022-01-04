المشهد اليمني الأول

تحذير هام من وزارة الداخلية بصنعاء بشأن منتخب الناشئين: “مدرب المنتخب يطلق رجاءه من جميع المواطنين في صنعاء.. والوزارة تتوعد أي شخص يقوم بهذا الفعل” (تفاصيل)

قبيل ساعات على دخول المنتخب اليمني للناشئين العاصمة اليمنية صنعاء، عقب انتصاره على المنتخب السعودي وتتويجه بطلاً لغرب آسيا للناشئين.

أكد مدرب المنتخب الكابتن “قيس محمد صالح” على ضرورة انضباط المواطنين، فيما جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري التحذير من اطلاق الأعيرة النارية خلال استقبال منتخب الناشئين المتوقع عصر اليوم الثلاثاء بالعاصمة صنعاء.

وأكد العميد العجري أن من يقوم بإطلاق النار ستقوم الوحدات الأمنية بضبطه واحالته للإجراءات القانونية لينال عقابه الرادع، داعياً المواطنين للإبلاغ في أقرب مركز شرطة بمن يقوم بإطلاق النار .

وكان قد أطلق مدرب منتخب الناشئين الكابتن “قيس محمد صالح” رجاءه من جميع المواطنين عدم اطلاق الرصاص حتى لا يتأذى أحد من الأبرياء.

وكانت قد سجلت وزارة الصحة 129 إصابة توفت على إثرها 5 حالات، في العاصمة صنعاء والمحافظات، سقطوا عقب الاحتفالات بانتصار المنتخب في مباراة النهائي على السعودية.

يشار إلى أن ظاهرة الاحتفال بالرصاص الحي في الأعراس والمناسبات أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا منهم وفيات، ما دفع بمفتي الديار اليمنية “شمس الدين شرف الدين” إلى التأكيد على مخالفة الشرع بإطلاق النار في المناسبات لما يشكله من خطورة كبيرة وظاهرة سيئة مخالفة للشرع وفيها إقلاق للسكينة العامة وللأمن.