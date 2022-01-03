المشهد اليمني الأول

السفينة الإمارات وبشارة لاسلكية هامة: “رصاصة الرحمة بالصوت والصورة” والوقت وقت التفاوض بصفقة التبادل “نقطة على السطر”

” خاص”

مكالمة لاسلكية هامة، اشارة اللاسلكي تنبعث من الجهاز بالصوت المعتاد، والمستقبل يضغط على زر الاستقبال ويقول: “بشر يامؤمن بشر.. المرسل: يامؤمن السمكة بالحفظ والصون.. المستقبل: سابر سابر.. كتب الله أجركم، المرسل: الآن سجدة شكر للمجاهدين يامؤمن.. المستقبل: يا ربي لك الحمد يا ليتني كنت معكم.

وعلى غير المعتاد في عمليات الجو فضائية وعمليات التحرير البرية وتبعاً لمقتضيات الميدان والسياسة والتكتيك تتأخر بيانات القوات المسلحة اليمنية واليوم وعلى مسمع ومرأى بوارج العدوان المنتشرة في البحر الاحمر وعلى عينك ايتها الاقمار الاصطناعية التجسسية لم يتم رصد المكالمة اللاسلكية بين المجاهدين ولأول مرة يقف العدو متفرجاً مشلولاً فاغراً بالوجوه العليا وفي نفس الوقت الوجوه السفلي اكثر رطوبة بما لا تتحمله الطاقة الاستيعابية لحفاضات المصانع الامريكية والانجليزية والتسرب يتجاوز الحفاضات للخارج بسرعة ظهور العميد/ يحيى سريع ناطق القوات المسلحة اليمنية.

وبالصوت والصورة يطلق رصاصة الرحمة على كل مفاعيل ناعق واعلام واذناب العدوان والفضائح بجلاجل والمستشفى السعودي الميداني ماهو إلا السمكة والسمكة ماهي إلا السفينة روابي والمفرد روبي وما ادراك ما روبي والروابي زوارق حربية ومدرعات وعربات “همر والهمفي” وعربات نقل جنود واسلحة خفيفة وذخائر وبالقراطيس مقرطسه جديد لنج من فخر الصناعات الامريكية من المصنع الامريكي للمجاهد اليمني وبالوكلاء السعودي والاماراتي و اصبحت سياره Humvee M1035A2 وبوحدة اتصال ثنائية حديثه بالاقمار الصناعيه بحد 20 ميجا بايت في الثاني وتمنح اتصال آمن ومباشر مع ثوابت كمراكز قياده وسيطرة ومنح صلاحيات اتصال وتوجيه للاجسام المتحركة كطائرات الدرونز وغيرها اصبحت بايدي قوم مؤمنيين وطاقم السفينة من مختلف الجنسيات بات في ضيافة يمن الايمان والحكمة اليمانية وتحولوا الى مشرفين يشرفون على اخلاء السفينة من المعدات العسكرية الى الاماكن الآمنة وعلى عينك يا تحالف العدوان العالمي وهارد لك يا تركي المالكي هاهي الاسلحة تصل للمؤمنيين وهرطقات الاسلحة في ملعب الثورة الرياضي وبهتان الاسلحة في جمارك عفار البيضاء ماهي الا مبررات صهيونية يهودية سعودية اماراتية امريكية متوحشه للامعان في قتل الشعب اليمني وقصف الاحياء السكنية للامعان في حصار الشعب اليمني من المواد الغذائية ومستلزمات الحياة وكان السريع سريعا بالصوت والصورة وقت غروب الشمس في الساحل الغربي لليمن تهامة فبهت تركي المالكي و المهفوف بن سلمان.

تخبط ادوات الصهيونية

وبينما كانت المبروكة السفينة روابي تبحر في مياة البحر الاحمر وبكل ثقة الى ميناء الصليف محافظة الحديدة قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية هناك تحقيقات بشأن الهجوم على سفينة في البحر الأحمر ‎وناعق تحالف العدوان تركي المالكي يتناغم مع الهيئة البريطانية ويقول: “السفينة الشحن (روابي) تحمل علم دولة (الإمارات) وتعرضت للقرصنة والاختطاف عند الساعة (23:57) من مساء يوم الأحد (02 يناير 2022م) أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

وتقوم بمهمة بحرية من جزيرة (سقطرى) إلى ميناء (جازان) وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة وأن حمولة السفينة من المستشفى الميداني تشمل (عربات الإسعافات، معدات طبية، أجهزة اتصالات، خيام، مطبخ ميداني، مغسلة ميدان، ملحقات مساندة فنية وأمنية). وبناء على الافك والبهتان هدد وازبد وحذر وانذر ناعق العدوان المالكي وقال: المليشيات الحوثية الإرهابية تمثل تهديداً حقيقياً على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر والمليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، وعلى المليشيا الحوثية إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية وإلا سوف تتخذ قوات تحالف العدوان كافة الإجراءات الضرورية بما فيها استخدام القوة والسفينة روابي تواصل الابحار ولا كأن المالكي ينعق وينذر ويحذر ويهدد باستخدام القوة ورست روابي وتمددت ونامت وشبعت نوم على وقع المكالمة اللاسلكية بشر بشر يامؤمن والروابي الآن صاحية وتفرغ الحمولة من المعدات الطبية وعربات الاسعاف والخيام والمطبخ الميداني.

العدوان يغير الخطاب

قبل ظهور السريع العميد يحيى سريع ناطق القوات المسلحة اليمنية بدقائق قناة سكاي نيوز الامارتية العبرية بالقول: “الآن وفي هذه اللحظة المليشيات الحوثية تعمل على تغيير حمولة السفينة المختطفة وينقلون اليها أسلحة من أجل توريط التحالف وتأكيد ما قالوه سلفا بأنها تحمل معدات عسكرية.؟ والمذيع يوجه سؤال للضيف ويقول له: كيف تنظر لما يقوم به الحوثيون من تزوير للحقائق؟، وأجاب الضيف قائلاً: انا لا استغرب ما يقومون به الحوثيون!؟

اما ادوات الصهيونية العالمية جماعة اخوان اردوغان وحزب الاصلاح التكفيري بالقول “هناك تخادم حوثي اماراتي والامارات سلمت الحوثيين اسلحة متطورة”.

اسرار عسكرية ونقطة على السطر

لايهم النتائج خلاص المبروكة روابي وصلت وتفرغ الحمولة الطبية والاهم هو ماقامت به القوة البحرية اليمنية سلام الله عليهم فرداً فردا ضباط وصف افراد وجنود و العملية تم تنفيذها بنجاح غير مسبوق والمؤمن بشر والمجاهدين بسجدة شكر، ولكن كيف تمت العملية ؟ كيف ؟ ومتى ؟ واين ؟ ومن ؟ وبكل ادوات الاستفهام كيف الرصد وتعطيل سمع وبصر اجهزة العدو ومن استولى وسحب المبروكة الى ميناء الصليف بينما كان العدو شاهد عيان والعدو شاهد ماشافش حاجة والعدو والعدو عاجز ومشلول حتى وصل الامر بالقوم الى مرحلة اتهام الامارات المُتصهينة .

نعم كيف تمت العملية بنجاح ؟

هذا سر من اسرار القوة البحرية اليمنية في عام النصر عام 2022م والميدان الفصل سيكون في مياة الساحل الغربي في شواطئ وسواحل الساحل الغربي في تهامة اليمن والعروبة والامة الاسلامية وما روابي سوى بروفة اولية لفراعنة العصر. يا فراعنة العصر الآن نعم الآن هو موعد التفاوض التفاوض لاطلاق سراح طاقم السفينة .#نقطة على السطر # انتهى.