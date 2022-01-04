المشهد اليمني الأول

استقبال جماهيري ضخم للمنتخب اليمني للناشئين.. وتحضيرات وتأهب كبير في العاصمة “ساعة الوصول وبرنامج المنتخب في صنعاء”

وصلت بعثة المنتخب الوطني للناشئين المُتوج ببطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين اليوم الثلاثاء إلى محافظة ذمار.

وحظيت بعثة المنتخب باستقبال جماهيري كبير من قبل الآلاف من المواطنين في محافظة ذمار، متجهين نحو العاصمة صنعاء التي تستعد لتكريم كافة لاعبي المنتخب في ملعب “الثورة”.

فرحة إب وتأخر الوصول للعاصمة

وكان قد دخل المنتخب أمس الاثنين، مناطق حكومة الإنقاذ الوطني وسط ترحيب واستقبال وحفاوة كبيرين لم يتلاقاها المنتخب في المناطق المحتلة، إذ تعرض لاعبي المنتخب لدى وصوله عدن الجمعة الماضية لمضايقات أبرزها الانباء التي تحدثت عن تهجم مسلحي مرتزقة الإمارات على اللاعب “سعيد العولقي” لرفضه نزع علم اليمن من صدره.

واستقبل أبناء محافظة إب المنتخب ليوم كامل -أمس الإثنين- بعد إصرار قيادة محافظة إب برئاسة اللواء عبد الواحد صلاح، ورجل الاعمال الشيخ عبد الرحمن جلب المنتخب على أن يكون لمحافظة إب لفتة استثنائية نظير الانجاز الذي حققه المنتخب، المتمثلة باستقباله وإقامة مأدبة غداء وعشاء على شرفهم.

وحاولت السعودية منع المنتخب من العودة إلى الداخل اليمني في محاولة لكسر فرحة اليمنين بالفوز على منتخبها في النهائي، ومولت السعودية رحلة مكوكية للمنتخب من الدمام إلى الدوحة ومن ثم القاهرة قبل أن تسمح له بالعودة إلى اليمن على وقع انتقادات واسعة.

تأجيل احتفال صنعاء لغدٍ الأربعاء

وقالت مصادر في الإتحاد اليمني لكرة القدم أنه تقرر تأجيل حفل المنتخب اليمني للناشئين المقرر إقامته في العاصمة صنعاء إلى يوم غداً الأربعاء، نظراً لتأخر المنتخب في الطريق إزاء الجماهير التي خرجت لاستقباله وسط أجواء حاشدة ومهيبة.

وأضافت المصادر ان حفل المنتخب سيقام غدا الأربعاء على ملعب “علي محسن المريسي” في مدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء وسط حضور جماهيري ضخم، على أن الوصول المرتقب للمنتخب إلى العاصمة سيكون مساء اليوم الثلاثاء.

برنامج المنتخب في العاصمة

وكانت قد استكملت الجهات الرسمية كامل الترتيبات للاحتفاء بالمنتخب الوطني للناشئين، بما يليق بمكانة وحجم الإنجاز الذي حققه أبطال اليمن رغم الظروف الراهنة إزاء العدوان والحصار، حيث تم اختيار ملعب الثورة لاحتضان التكريم، وإرسال رسالة للعالم بأنه منشأة مدنية رياضية خالية من المظاهر المسلحة كما يدّعي العدوان وأدواته.

وحددت وزارة الشباب والرياضة صباح غد الأربعاء موعداً للاحتفاء الجماهيري لاستقبال وتكريم المنتخب الوطني للناشئين المتوج ببطولة غرب آسيا لكرة القدم.

ودعت الوزارة الجماهير للاحتشاد والحضور المشرف في ملعب مدينة الثورة الرياضية، نظير الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب، مشيدةً بدعم المجلس السياسي الأعلى للحفل التكريمي.

تحذيرات من إطلاق الرصاص الحي

وجددت وزارة الداخلية التحذير من اطلاق الأعيرة النارية خلال استقبال منتخب الناشئين بالعاصمة صنعاء المتوقع مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدةً أن من يقوم بإطلاق النار ستقوم الوحدات الأمنية بضبطه واحالته للإجراءات القانونية لينال عقابه الرادع، داعيةً المواطنين للإبلاغ في أقرب مركز شرطة بمن يقوم بإطلاق النار.

وكان قد أطلق مدرب منتخب الناشئين الكابتن “قيس محمد صالح” رجاءه من جميع المواطنين عدم اطلاق الرصاص حتى لايتاذى أحد من الأبرياء.

وكانت قد سجلت وزارة الصحة 129 إصابة توفت على إثرها 5 حالات، في العاصمة صنعاء والمحافظات، سقطوا عقب الاحتفالات بانتصار المنتخب في مباراة النهائي على السعودية.

يشار إلى أن ظاهرة الاحتفال بالرصاص الحي في الأعراس والمناسبات أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا منهم وفيات، ما دفع بمفتي الديار اليمنية “شمس الدين شرف الدين” إلى التأكيد على مخالفة الشرع بإطلاق النار في المناسبات لما يشكله من خطورة كبيرة وظاهرة سيئة مخالفة للشرع وفيها إقلاق للسكينة العامة وللأمن.