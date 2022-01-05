المشهد اليمني الأول

أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الأربعاء، أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي احتجز سفينة نفطية تحمل أكثر من 24 ألف طن من مادة المازوت واقتادها قسرا إلى قبالة جيزان، ما يرفع السفن النفطية التي يحتجزها العدوان إلى 5 سفن.

وقال المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام يحيى المتوكل في تغريدة على تويتر إن: تحالف العدوان الأمريكي السعودي يحتجز في المياة الدولية السفينة “سبلندور سفاير” “SPLENDOUR SAPPHIRE”التابعة لمصانع القطاع الخاص والتي تحمل كمية (24,189 طن) من مادة المازوت”.

وأكد المتوكل أن التحالف اقتاد السفينة قسرا إلى قبالة جيزان بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية وبذلك يرتفع عدد السفن المحتجزة الى 5 سفن نفطية.