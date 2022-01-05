المشهد اليمني الأول

استشهد 5 مواطنين اليوم الثلاثاء، بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على محافظة شبوة.

وأفاد مصدر محلي في شبوة عن استشهاد 5 مواطنين جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على باص في مفرق بيحان.

وكان استشهد مواطن متأثرا بإصابته التي أُصيب بها مساء أمس الأول، بقصف لطيران العدوان السعودي الأمريكي لمزارع المواطنين بمديرية نعمان محافظة البيضاء.

ويواصل طيران العدوان الأمريكي السعودي ارتكاب جرائمه المروعة بحق المدنيين، حيث شن أكثر من 32 غارة جوية توزعت على مأرب وشبوة والحديدة وصنعاء.

وفي صعدة واصل الجيش السعودي قصفه للمناطق الحدودية، حيث شهدت مديرية شدا الحدودية قصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة من المديرية.