المشهد اليمني الأول

وزع الاعلام الحربي عصر اليوم، مشاهد لتحرير معسكر الخنجر الاستراتيجي بمنطقة اليتمة في الجوف ضمن عملية فجر الصحراء.

تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من تحرير معسكر الخنجر وجبل الشبكة والمواقع والتباب المجاورة له، استكمالا لعملية فجر الصحراء بمحافظة الجوف.

وشن المجاهدين العملية من ثلاث مسارات باتجاه جبل الشبكة والتباب المحيطة به وصولا إلى معسكر الخنجر الإستراتيجي وتحريره وتكبيد منافقي العدوان خسائر فادحة في العدد والعتاد.

وبينت المشاهد تقدم المجاهدين وتمكنهم من تحرير المواقع والتباب وسط خسائر متلاحقة أجبرت مرتزقة العدوان على الفرار وترك مواقعهم.

ووثقت المشاهد وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المنافقين وسط انهيارات متسارعة في صفوفهم، ووقوع العشرات منهم أسرى في أيدي الجيش واللجان الشعبية.

وتمكن المجاهدين -بفضل الله- من تدمير وإعطاب عدد من الآليات والمدرعات التابعة لمرتزقة العدوان.

وعرضت المشاهد جانب كبير من كميات الأسلحة التي اغتنمها المجاهدون خلال العملية، مبينةً حجم الخسائر الفادحة التي مني بها العدوان في عتاده.