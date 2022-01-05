المشهد اليمني الأول

اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، انتقال شركة يمن موبايل إلى خدمة 4G انتصاراً للشعب اليمني رغم المعاناة في ظل استمرار العدوان والحصار.

وأشار محمد علي الحوثي في حفل تدشين انتقال الخدمات إلى الجيل الرابع خدمة 4G، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزيري الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير والصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، إلى أن الشعب اليمني يتحدى الصعاب والظروف القاهرة التي سببها تحالف العدوان على اليمن.

وثمن جهود وزارة الاتصالات وشركة يمن موبايل في إدخال خدمات الجيل الرابع .. معبراً عن الأمل في أن يسهم ذلك بإيصال رسالة الشعب اليمني إلى العالم عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المؤكدة رفضه للخضوع والاستسلام.

انجاز مشرف

فيما بارك رئيس الوزراء، قيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكافة كوادرها بهذا الانجاز التقني المشرف المتمثل بإدخال خدمة 4G مع مطلع العام 2022م.

واعتبره ذلك عملاً نوعياً سيسهم في تذليل صعوبة خدمة الانترنت والجانب التقني لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنية في خدمة التنمية .. مشيرا إلى أن خدمات الجيل الرابع، ستسهم في الحد من الاختناقات في الاتصال والتواصل على المستويين الداخلي والخارجي.

انتقال نوعي واستراتيجي

من جانبه أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الجهود المبذولة لإدخال خدمة 4G بما تمثله من انتقال نوعي واستراتيجي في قطاع الاتصالات.

ولفت إلى أن وزارة الاتصالات على مدى ثلاث سنوات عملت بالشراكة مع شركات الهاتف النقال وفي المقدمة شركة يمن موبايل للوصول إلى الجيل الرابع .. مباركاً ريادة يمن موبايل في الانتقال إلى خدمات الجيل الرابع والترخيص الجديد.

وأكد أن عام 2022 سيكون عام التحول النوعي في خدمات وتقنيات الاتصالات والانترنت في الجمهورية اليمنية وستكون يمن موبايل عند مستوى الحدث. وأعلن وزير الاتصالات عن تلبية شبكة يمن موبايل لخدمات الجيل الخامس التي ستطلق خدماتها خلال الخمس السنوات المقبلة.