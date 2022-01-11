المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. قوات الحوثي تستعيد المبادرة والكمائن تعصف بألوية العمالقـة هذه اللحظات.. وقيادي حوثي يؤكد “نتمنى أن يكون درساً” ومرتزقة العدوان يعزون انتكاستهم لوجود “خيانة وغدر” (تفاصيل حصرية)

تعرضت قوات مرتزقة الإمارات المسماة بـ “العمالقـة” لمقتلة كبيرة في جبهات محافظة شبوة خلال الساعات الماضية ومازالت حتى اللحظة.

وأكد نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني “حسين العزي” في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 12 يناير 2022م تعرض مرتزقة الإمارات المسماة بالعمالقـة لدرس قاسي، داعياً الله أن يهديهم.

وقال العزي في تغريدة له على تويتر، رصدها المشهد اليمني الأول: “ياما نصحناهم ولكن لايفقهون النصح وتشعر أحيانا أنهم مصممون على تقديم شباب الجنوب فداءا لعصابة 7/7″، في إشارة منه إلى تحالف النظام السابق وآل الأحمر حزب الإصلاح ضد أبناء الجنوب سابقاً.

وتمنى العزي أن “يكون ماحصل لهم هذا المساء درس لعل الله يهديهم سواء السبيل، لأن مرتزقة مناطقنا شياطين فعلاً ويستغلون ضعفهم السياسي بشكل ملفت والنهاية من عمله بيده الله يزيده ايش نعملوجه مع دموع السعادة”، حد تعبيره.

هزيمة كبيرة منيت بها العمالقـة

في السياق أكدت مصادر قبيلة للمشهد اليمني الأول تعرض ألوية مرتزقة الإمارات المسماة بالعمالقة لكمائن محكمة من الجيش واللجان الشعبية -مساء الثلاثاء وحتى اللحظة- أسفرت عن وقوع أعداد كبيرة في صفوفهم بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى تعرض لواء كامل في وادي عين إلى مقتلة كبيرة على أيدي الجيش واللجان الشعبية مسنودين بأبناء وقبائل عين وحريب، لافتةً إلى أن قوات صنعاء تمكنت من إلحاق خسائر هي الأكبر منذ التصعيد الأخير في محافظة شبوة.

وبينت المصادر تعرض مرتزقة الإمارات إلى كمين آخر في أطراف بيحان بإتجاه حريب مأرب ومنطقة لصاد القريبة منها، أسفر عن مصرع واصابة أعداد كبيرة في صفوف المرتزقة ووقوع أعداد منهم أسرى لدى قوات صنعاء.

وأكدت المصادر مصرع وإصابة أكثر من 500 مرتزق خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى حالة من التخبط والهلع في صفوفهم، بعد مبادرة الجيش واللجان وأبناء القبائل بشن هجوم مضاد منذ مساء الثلاثاء حتى اللحظة.

ناشطوا المرتزقة يعزون خسائرهم بوجود “خيانة وغدر”

وأكد ناشطوا المرتزقة على مواقع التواصل الإجتماعي تعرض قوات المرتزقة المسماة بالعمالقـة لخيانات وغدر، أوقعت أعداد هائلة منهم قتلى وجرحى خلال الساعات الماضية.

فيما أقرت مصادر ميدانية موالية للعدوان أن الكمائن تعصف هذه اللحظات بقوات العمالقـة في أطراف حريب بيحان، مشيرةً إلى تعرض قواتهم لمجزرة كبيرة إثر هجوم كبير شنته قوات صنعاء من عدة محاور أسفر عن تطويق وحدات من قوات العمالقـة المتقدمة ووقوعها في كمين محكم.

وكانت قد أشارت مصادر قبلية مطلعة إلى تعرض ألوية مرتزقة الإمارات المسماة بالعمالقة لكمائن كبيرة، راح ضحيتها المئات منهم إثر المعارك التي خاضتها خلال الأيام الماضية في مديريتي عسيلان وبيحان.