المشهد اليمني الأول

ناطق العدوان المالكي يشيطن قوات المنطقة العسكرية الأولى للسحق والابادة وبتهم الخيانة والإرهاب

” خاص” ضوء أخضر

بالأمس وبالمؤتمر الصحفي قال ناطق تحالف العدوان على اليمن تركي المالكي ان قوات المنطقة العسكرية الأولى لا تتبع قيادة تحالف العدوان وتتبع وزارة الدفاع وكان ذلك مثابة ضوء اخضر من ناطق العدوان لاستهداف حوالي 40الف ضابط وصف ضابط وافراد وجنود ينتشرون في وادي حضرموت وشقرة والمهرة وهي تدين بالولاء للجنرال علي محسن الأحمر نائب ما يسمى بالرئيس هادي وعلى ما يبدو فان ورقة الجنرال العجوز والاخوان تتآكل ولمصلحة أدوات الامارات الانتقالي وعفافيش مؤتمر جناح الامارات.

إطلاق النار

ما ان انتهى المالكي من مؤتمره وشيطنة المنطقة العسكرية الأولى حتى بدأ مرتزقة الانتقالي الجنوبي بفتح النار عليها وكيل الاتهامات لها بالخيانة ونهب نفط الجنوب والخداع والإرهاب وذراع ايران بالجنوب ورفع الورقة التشطيرية كون منتسبي تلك القوات ينتمون للمناطق الشمالية وطالبوا برحيل هذه القوات وتسليم المواقع لقوات النخبة من أبناء وادي حضرموت.

الخبجي بالسقف العالي

دعى الدكتور الخائن ناصر الخبجي القيادي في ما يسمى بالمجلس الانتقالي وفي مقابلة تلفزيونية له مع قناة الغد المشرق مساء الأربعاء إلى تنحية ما يسمى نائب الرئيس اليمني الخائن الجنرال “علي محسن الأحمر” بمسمى إعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة، وذهب الخبجي بعيدا حيث اتهم قوات المنطقة العسكرية الأولى بانها ستسلم مناطق الوادي للحوثي.

أول التصفية كلمة

الأكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي المرتزق الدكتور حسين بن لقور بن عيدان قال أن “قوات العسكرية الأولى جنودها إما أنهم مع الحوثي؟ “الجيش واللجان الشعبية” أو ضده، وبالأخير هم مع الجيش واللجان الشعبية وإخراجهم ضرورة تفتضيها الحرب مع الشمال ولا يمكن تركهم كطابور خامس يعملون لصالحه”.

من جانبه عضو ما تسمى بالجمعية الوطنية الجنوبية المرتزق وضاح بن عطية، قال: ” أن تصريح المالكي هو إعلان من التحالف عن تمرد هذه القوة ورفع الغطاء عن المنطقة العسكرية الأولى وتوضيح بأنهم متحوثون حسب تعبيره”.

المجرم علي محسن في الإمارات

رئيس جامعة أم القيوين في الإمارات الدكتور جلال حاتم، غرد قائلاً:‏ “إذا قوات المنطقة العسكرية الأولى ليست معنية بالحرب ضد الحوثي؟” الجيش واللجان الشعبية”! إذن هي معنيَّة بأيش؟ وإلا هي يمكن شرطة مرور؟، حد تعبيره.

وتابع العبري حاتم وقال: “طيب وقوة الحماية الرئاسية (3500 فرد) في الوديعة أيش وظيفتهم؟ وأضاف بأن “كل هذه القوات تتبع المجرم علي محسن الأحمر، واختتم بالقول “مللنا من الكذب والضحك على الذقون!!”.

مصالح الفاسدين

الصحفي المرتزق الجنوبي خالد سلمان قال: “إذا كانت القوات العسكرية المتواجدة في حضرموت لا تأتمر بأوامر وزارة الدفاع، وترفض الالتحاق بجبهة القتال في مأرب، فمن الطبيعي أن يسأل أياً كان: هذه القوات تتبع من؟، وأضاف: ببساطة تتبع علي محسن والجناح العسكري للإصلاح، وجدول أعمالها ومهامها حماية مصالح كبار الفاسدين، لا مواجهة الحوثي؟” الجيش واللجان الشعبية “.

وعبر الناشط المرتزق عادل هيثم اليافعي عن عدم استيعابه لتصريح تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف العدوان حول قوات وادي حضرموت، متسائلاً: ماذا يعني بأن قوات المنطقة العسكرية الأولى ليست تحت قيادة التحالف وإنما تابعة لوزارة الدفاع اليمنية؟ وتسائل بالقول: ووزارة الدفاع اليمنية والمقدشي تبع من إذا كان جيشه غير معني بالدفاع عن اليمن؟ يدافع عمن؟”.

محاكمة المنطقة العسكرية الأولى

الكاتب المرتزق الجنوبي محمد عكاشة هاجم من كل الاتجاهات قوات المنطقة العسكرية الأولى وبكل أصناف الأسلحة ومن كل الجهات الاصلية والفرعية والهدف هو السحق والتصفية سواء بالجنوب او الشمال او الشرق فهو تارة يصفها بالقوات الشمالية وذراع ايران بالجنوب بالوادي وشقرة والمهرة وتارة يصفها بالإرهاب التي تخرج القاعدة وداعش والتحالف يعلم علم اليقين.

وبعد ان عدد المرتزق محمد عكاشة ما صرفه التحالف من رواتب واكراميات واسلحة للمنطقة العسكرية الأولى وخروجها عن قيادة التحالف طالب عكاشة بمحاكمة قوات المنطقة العسكرية الأولى بتهمة الخيانة والاجرام والخداع واللصوصية والنهب.

الأمر صدر بالتصفية

وبعد كل ذلك فان ورقة عفافيش الامارات تتقدم وورقة الاخوان تتآكل وتنتظر ساعة الصفر للإبادة في الجنوب او الشرق او الصحراء، وبكل الأحوال والظروف فان قوات المنطقة العسكرية الأولى للإهلاك والهلاك وبدون رحمة او شفقة إلا من رحم ربي.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

13 يناير 2022م