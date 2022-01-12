المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. طـيران تحالف العدوان يشن غارات عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء “الأماكن المستهدفة”

شن طـيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس 13 يناير 2022م عدد من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، عن قيام طيران العدوان السعودي الأمريكي قبل قليل بشن غارات جوية استهدفت أحياء سكنية باتجاه مطار صنعاء الدولي.

ويواصل العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

وأفادت مصادر محلية في الحديدة عن استشهاد مواطنين اثنين باستهداف طيران العدوان هنجرا لمزرعة دواجن في قرية بيت شعيب بمديرية الجراحي بغارتين في خرق فاضح لاتفاق السويد.

وفي مارب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 17 غارة على منطقة البلق بمديرية الوادي وعلى مديرية الجوبة، كما شن 10 غارات على مديرية حريب، وفي البيضاء شن طيران العدوان 6 غارات على مديرية السُّوادية وغارة على مديرية مسورة.

يشار إلى أن طـيران العدوان السعودي الأمريكي شن أكثر من 115 غارة جوية استهدفت عدد من المحافظات، مستفيدا من الدعم الأمريكي الواسع وصمت المجتمع الدولي، مرتكباً المزيد من الجرائم بحق أعداد من المواطنين وتدمير للمنشئات والخدمات، ومخلفا أضرار مادية في الممتلكات الخاصة والعامة